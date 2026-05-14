خبر في الجول - أنس أسامة يقود دار سيتي التنزاني في "BAL".. وموعد انضمامه

أتم نادي دار سيتي التنزاني اتفاقه بشأن ضم أنس أسامة نجم فريق الاتحاد لكرة السلة خلال نهائيات بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة "BAL".

وتقام نهائيات البطولة في كيجالي عاصمة رواندا في الفترة من 22 مايو وحتى 31 يونيو.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أنس أسامة سينتقل إلى فريق "دار سيتي" التنزاني لخوض نهائيات الدوري الأفريقي لكرة السلة "BAL" عقب الانتهاء من مباريات الاتحاد والأهلي بدوري السوبر المصري.

ويتقدم الأهلي على الاتحاد في نتيجة سلسلة نهائي الدوري 2-1 لصالح بعدما فاز الأحمر في أول مباراتين وحسم الاتحاد الثالثة.

وبذلك تذهب سلسلة نهائي الدوري إلى مباراة رابعة تقام يوم الجمعة المقبل في صالة حسن مصطفى أيضا.

وفي حال فوز الأهلي بالمباراة الرابعة سيتوج باللقب، فيما سيتم اللجوء لمباراة خامسة فاصلة في حال فوز الاتحاد السكندري.

ويستعد فريق دار سيتي التنزاني لمواجهة بترو دي لوندا الأنجولي في ربع نهائي بطولة "BAL".

ربع النهائي

الأهلي × فالي دي داكار السنغالي

تايجرز الرواندي × الفتح الرباطي المغربي

بترو دي لواندا الأنجولي × دار سيتي التنزاني

الإفريقي التونسي × الأهلي الليبي

نصف النهائي

الفائز من (الأهلي × فالي دي داكار السنغالي) × الفائز من (تايجرز الرواندي × الفتح الرباطي المغربي)

الفائز من (بترو دي لواندا الأنجولي × دار سيتي التنزاني) × الفائز من (الإفريقي التونسي × الأهلي الليبي)

النهائي

الفائز من نصف النهائي الأول × الفائز من نصف النهائي الثاني

ولم تتحدد المواعيد النهائية للمباريات حتى الآن والتي ستقام في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

وسبق أن توجت فرق الأهلي والزمالك والاتحاد المسنتيري التونسي وبترو دي لواندا الأنجولي وأهلي طرابلس الليبي باللقب في الـ 5 نسخ الماضية.

وتعد مصر الأكثر تتويجا باللقب بعد فوز الزمالك والأهلي بالمسابقة في 2021 و2023 على الترتيب.