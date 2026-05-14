الشباب يستعيد البليهي بعد انتهاء العقوبة الانضباطية

الخميس، 14 مايو 2026 - 11:40

كتب : FilGoal

علي البليهي

يعود علي البليهي، مدافع الشباب إلى المشاركة بدءًا من مباراة اتحاد جدة، المؤجَّلة من الجولة الـ 28 للدوري السعودي، حسب جريدة الرياضية السعودية.

واستبعد نادي الشباب البليهي من مباراة نيوم، التي خسِرها فريقُه 1ـ2 الإثنين في تبوك، بسبب احتفاليته بعد إحرازه هدفًا أمام النصر، الخميس.

ورفع اللاعب، المعار من نادي الهلال حتى نهاية الموسم الجاري، واقيًا للساق أمام الكاميرات عليه صورَتُه بالقميص الأزرق، ما دفع إدارة الليوث إلى معاقبته عبر إبعاده عن مباراة الجولة الـ 32.

وأوضح التقرير أن العقوبة الانضباطية الداخلية اقتصرت على مباراة، ليعود المدافع الدولي السابق إلى المشاركة بدءًا من مواجهة اتحاد جدة، مساء الأحد.

ومنذ إعارته خلال الانتقالات الشتوية الماضية، خاض البليهي - 36 عامًا - 12 مباراةً مع فريقه الحالي، أحرز خلالها هدفًا.

وحصل الليوث على راحة يومين، قبل استئناف التدريبات مساء الخميس، لبدء الاستعداد للمباراة المؤجّلة.

ولا يغيب عنهم سوى المهاجم البرازيلي المصاب كارلوس جونيور، والمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، الموقوف حتى نهاية الموسم بقرارٍ انضباطيّ من النادي.

