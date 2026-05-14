من أجل لقب الدوري.. مدرب النصر يتجه لإراحة الأساسيين في نهائي دوري أبطال آسيا 2

يتجه البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر إلى إراحة عدد كبير من لاعبيه الأساسيين خلال مواجهة جامبا أوساكا الياباني، السبت، في نهائي دوري أبطال آسيا 2، وفقًا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن جيسوس يخشى تعرض لاعبيه للإرهاق أو الإصابات، إضافة إلى احتمالية امتداد المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وذلك قبل 4 أيام فقط من الجولة الأخيرة في الدوري السعودي، التي يسعى النصر خلالها إلى تحقيق الفوز على ضمك وحسم لقب الدوري.

وأضاف التقرير أن المدرب البرتغالي جهّز عددًا من الأسماء للدفع بها بشكل أساسي في النهائي، يتقدمهم العراقي حيدر عبد الكريم وعبد الله الحمدان، إضافة إلى عبد الرحمن غريب، وعلي الحسن، وسعد الناصر، وسلطان الغنام.

ومن المتوقع ألا يشارك خماسي النصر البرازيلي أنجيلو، وعبد الإله العمري، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والفرنسي كينجسلي كومان، ونواف العقيدي، في النهائي، بسبب إصابات مختلفة.

يذكر أن النصر وصل إلى نهائي البطولة بعد الفوز 5ـ2 على نظيره الأهلي القطري في نصف النهائي.

فيما عبر الفريق الياباني إلى النهائي بعد تخطيه بانكوك يونايتد التايلاندي.