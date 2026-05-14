الرياضية: اتحاد جدة يفاوض مدير بايرن من أجل خلافة بلانيس

الخميس، 14 مايو 2026 - 11:32

كتب : FilGoal

ماكس إيبرل

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن إدارة اتحاد جدة بدأت التفاوض مع ماكس إيبرل المدير الرياضي في بايرن من أجل تولي المنصب نفسه مع النمور.

وأوضح التقرير أن إدارة النادي قررت تجميد صلاحيات الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي للنادي، خلال الفترة المقبلة.

مع عدم منحه أي دور في الاستراتيجية الجديدة، التي تعمل الإدارة على تنفيذها، استعدادًا للموسم المقبل.

وأضاف التقرير أن الإدارة دخلت في اجتماعات مع ماكس إيبرل، مدير الإدارة الرياضية في بايرن ميونيخ، لبحث إمكانية التعاقد معه.

وذلك من أجل قيادة المشروع الرياضي للنادي خلال المرحلة المقبلة.

إلا أن المفاوضات بين الطرفين لم تصل إلى اتفاق نهائي، في ظل وجود اختلافات تتعلق بالرؤية والاستراتيجية المستقبلية، ما أدى إلى تعثر المحادثات في الوقت الحالي، وفقا للتقرير.

وفي المقابل، تواصل إدارة اتحاد جدة دراسة عدد من الأسماء البارزة المطروحة على طاولة النادي، تمهيدًا لحسم ملف المدير الرياضي الجديد خلال الفترة القريبة المقبلة.

