مواعيد مباريات الخميس 14 مايو - ريال مدريد ضد أوفييدو.. وجولة نارية لتحديد المتأهل الأخير للدوري

الخميس، 14 مايو 2026 - 11:02

كتب : FilGoal

هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو

يشهد اليوم الخميس مجموعة من المباريات الهامة في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 مايو 2026 والقنوات الناقلة.

ويلعب ريال مدريد ضد ريال أوفييدو الذي يضم المحترف المصري هيثم حسن بالدوري الإسباني.

ويشهد دوري المحترفين صراعا ناريا على المقعد الأخير المتبقي من 3 مقاعد مؤهلة للدوري الممتاز.

وضمن القناة وبترول أسيوط تواجدهما في الدوري الممتاز بالموسم المقبل، ويشتد الصراع على البطاقة الثالثة والأخيرة.

ترتيب الفرق المتنافسة:

أبو قير للأسمدة 55 نقطة

لافيينا 53 نقطة

مسار 52 نقطة

بروكسي 52 نقطة

الدوري الإسباني

ريال مدريد × ريال أوفييدو.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء وتذاع على بي إن سبورتس 1.

دوري المحترفين

أبو قير للأسمدة × راية.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء.. وتذاع على قناة نايل سبورت.

السكة الحديد × لافيينا.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء

مساء × المصرية للاتصالات.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء.

الداخلية × بروكسي.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء.

