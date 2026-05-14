قصة التوأم - من العمل في منفذ بيع الخبز إلى خليفة الجوهري

مسيرة طويلة لا تعرف سوى النجاح وحب الانتصار، هذا هو مشوار حسام حسن وإبراهيم حسن نجما الأهلي والزمالك ومنتخب مصر.

ثنائي نجح كلاعب بقميص الأندية وكذلك منتخب مصر وانتقل النجاح إلى المسيرة التدريبية فقادا الفراعنة للعودة لكأس العالم 2026 من جديد.

التوأم حسام وإبراهيم حسن تحدثا عن المسيرة الطويلة من البداية عبر قناة أون سبورت وهو ما سننقله لكم في السطور التالية.

اختبارات الأهلي

وُلدنا لأسرة متوسطة في حلوان، كنا 10 أشقاء، 6 فتيان و4 فتيات، وبدأنا ممارسة كرة القدم في نادي تصنيع 36 حلوان والذي شارك من قبل في الدوري المصري.

نحن مقربان منذ الصغر في الأسرة لأننا الأصغر وتوأم، وكنا نحب لعب كرة القدم في الشارع وخضنا العديد من الدورات الكروية.

ذهبنا إلى اختبارات الأهلي في استاد التتش بمفردنا خلال إجازة الصيف بدون أي توجيه.

ثمن استمارة الاختبارات في الأهلي كان ثمنها جنيه، وسعر حذاء كرة القدم 3 جنيهات، ومن أجل توفير وتجميع ثمن الاستمارة والحذاء عملنا في منفذ بيع خبز.

أجرينا اختبارات تحت 12 عاما في الأهلي وتم قبولنا من بين الآلاف، وأقيمت الاختبارات على مدار شهر كامل حينها.

خضنا الاختبارات دون علم أهلنا بسبب بُعد المسافة بين المنزل والنادي والاهتمام الأكبر بالدراسة، وعرفوا فقط بالأمر عندما تم قبولنا في الأهلي.

عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" أول من اكتشف موهبتنا وهو أول من دربنا في فريق 14 سنة بالأهلي.

لم نلعب سويا في الاختبارات، وتفاجأ زيزو بأننا توأم عقب نهاية الاختبارات أثناء مواجهتنا لفريق الأهلي لنفس الفئة السنية.

رحيل الأب والأم

توفي والدنا ونحن بعمر 12 عاما، وفي اليوم التالي كان لدينا مباراة في قطاع ناشئين الأهلي لأننا كنا في بداية مشوارنا، وخضنا اللقاء بعد إصرار العائلة دون علم النادي.

رحيل والدتنا كسرنا حتى الآن خاصة أنها توفيت ونحن في الأردن، وبالطبع كان لها دورا كبيرا في حياتنا.

كنا ننام بجوار والدتنا ونحن كبار وحتى وقت مشاركتنا في كأس العالم 1990.

من الناشئين إلى الفريق الأول

الأستاذ مصطفى أمين كتب عنا في عموده "فكرة" ونحن في قطاع الناشئين، ولا زلنا محتفظين بما كُتب، ولم نخسر أي بطولة ناشئين في الأهلي حتى تم تصعيدنا للفريق الأول للأهلي لأول مرة في 1984.

محمود السايس مدرب الأهلي قرر الاعتماد علينا بعمر 18 عاما رفقة طاهر أبو زيد والخطيب ومصطفى عبده وزكريا ناصف، وإبراهيم أول من شارك مع الفريق الأول ضد الإسماعيلي، ثم في المباراة التالية شاركت لعب حسام مع الترسانة ثم ضد الزمالك.

عادل طعمية طلب من إبراهيم حسن أن بلعب كظهير أيمن وهو ما رفضه لكنه أخبر عبد العزيز عبد الشافي برفضه، فكان رده بأنه سيكون من خلال هذا المركز لاعبا في منتخب مصر وهو ما حدث بالفعل بعد عامين.

خلال مشواري لعبت في مراكز وسط مدافع وظهير أيسر وقلب دفاع، وخلال مشواري في سويسرا لعبت مهاجما.

أول بطولة فزنا بها مع ناشئين الأهلي حصلنا على شهادة استثمار بـ 4 جنيهات.

لم نوقع للأهلي أي عقود احترافية حتى خوض تجربة الاحتراف في سويسرا.

قبل كأس العالم 1990 كان عقدنا 750 جنيها كل شهر، وعند عودتنا للأهلي من سويسرا تقاضينا راتبا يتراوح بين 35-40 ألف جنيه حتى عام 2000.

أعلى راتب خلال مسيرتنا كان 425 ألف جنيه في المصري وهي المحطة الأخيرة، وفي الزمالك حصدنا راتبا قدره 225 ألف جنيه سنويا.

إلى الزمالك

بعد 22 عاما من ارتداء قميص الأهلي كان الأمر صعبا أن نوقّع للزمالك، نحن أنفسنا لم نصدق ذلك.

تركنا الأهلي وسافرنا لتركيا لأننا لسنا قادرين على استيعاب الموقف باللعب ضد الأهلي، وبسبب ما قيل عنا قررنا العودة لمصر والانضمام للزمالك لأننا نظرنا للأمر كتحدي.

الأمر لم يكن سهلا، وخضنا البطولة العربية مع الزمالك دون خوض التدريبات، وفي أول مباراة بقميص الأبيض سجلنا.

والدتنا رحبت بانتقالنا للزمالك بسبب ما مررنا به من حالة نفسية، وحققنا 13 بطولة مختلفة خلال 4 مواسم.

الأهلي والزمالك بالنسبة لنا واحد.

حسام خليفة الجوهري

إبراهيم حسن: "هو شرف بالطبع كان يحب مصر جدا واجتهد من أجل نجاح منظومة منتخب مصر. جوهري لم يطلب منا أن ندافع، كان يقوي قلبنا ضد أي منافس مثلما حدث ضد هولندا في كأس العالم 90".

حسام حسن "الجوهري أسطورة في التدريب والإخلاص لبلده والابتكار، وهو مثلي الأعلى".