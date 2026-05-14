اللقب يحسم في الجولة الأخيرة.. هارتس يتجه لكسر احتكار 40 عاما وإيهيناتشو يحافظ على آمال سيلتك

يشهد الدوري الأسكتلندي منافسة شرسة قبل جولة واحدة من نهاية مسابقة الموسم الجاري.

ونجح فريق هارت أوف ميدلوثيان المعروف بـ "هارتس" في اكتساح ضيفه فالكيرك اف سي بثلاثية نظيفة ضمن مباريات الأسبوع الـ 37 من الدوري.

أحرز ثلاثية هارتس فرانكي كينت في الدقيقة 29، قبل أن يضيف زميله كاميرون ديفلين الهدف الثاني في الدقيقة 34.

وقبل نهاية المباراة بـ 4 دقائق، نجح بلير سبيتال في إضافة الهدف الثالث.

وفي الجولة ذاتها، حقق سيلتك فوزًا قاتلا خارج أرضه أمام ماذرويل بثلاثية مقابل هدفين.

تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 17 عن طريق إليوت وات، قبل أن ينجح دايزن مايدا في تسجيل التعادل لسيلتك في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني، بنجامين نيجرن الهدف الثاني لسيلتك في الدقيقة 58، ولكن نجح ماذرويل في التعادل عن طريق ليام جوردون في الدقيقة 85.

وبينما تتجه المباراة إلى التعادل، نجح النيجيري كيليتشي إيهيناتشو في تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+9، ليمنح فريقه النقاط الثلاث.

كما خسر رينجرز على أرضه أمام هيبرنيان بنتيجة 2-1.

ويخرج هارتس لمواجهة سيلتك في الجولة الأخيرة يوم السبت 16 مايو، في مباراة ستحسم بطل الدوري الأسكتلندي هذا الموسم.

هارتس يحتل صدارة الدوري برصيد 80 نقطة، ويلاحقه سيلتك في المركز الثاني برصيد 79.

فيما يبتعد رينجرز هذا الموسم عن صراع التتويج باللقب، حيث يتواجد في المركز الثالث برصيد 69.

ويشارك في الدوري الأسكتلندي الممتاز 12 فريقا، يلتقون في 3 جولات، ويتأهل أول 6 فرق لخوض منافسة على اللقب، فيما تخوض الفرق الـ 6 الأخرى منافسة للهروب من الهبوط، ليصبح إجمالي عدد المباريات التي يخوضها الفريق في الموسم 38 مباراة.

يذكر أن سيلتك هو حامل لقب الدوري الأسكتلندي، إذ نجح في التتويج باللقب للمرة الـ 55 في تاريخه، معادلا رقم رينجرز.

وينفرد قطبي أسكتلندا بالأكثر تتويجا بالدوري، فيما حقق هارتس اللقب 4 مرات.

ولم يحقق لقب الدوري الأسكتلندي أي فريق، بخلاف رينجرز وسيلتك، منذ موسم 1984 - 1985 حين توج أبردين باللقب وقتها.

ويعود آخر مرة يتوج فيها فريق هارتس باللقب موسم 1959 - 1960.