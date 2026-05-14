حلم دوري الـ100 نقطة انتهى.. ألافيس ينتصر على برشلونة ويبتعد عن مناطق الهبوط

الخميس، 14 مايو 2026 - 00:33

كتب : عبد الرحمن شريف

ألافيس ضد برشلونة

حقق ديبورتيفو ألافيس انتصارا هاما أمام برشلونة بهدف مقابل لا شيء في الجولة 36 من الدوري الإسباني.

وسجل هدف ألافيس إبراهيم دياباتيه.

وبهذا الفوز ابتعد ألافيس عن مناطق الهبوط بفارق نقطة واحدة.

أخبار متعلقة:
تشكيل برشلونة - ظهور أول لكورتيس أمام ألافيس.. وليفاندوفسكي يقود الهجوم بعد غياب 5 أشهر للإصابة.. كريستنسن يعود لقائمة برشلونة أمام ألافيس ريال مدريد يتجاوز ألافيس بثنائية ويتمسك بأمل ملاحقة برشلونة تشكيل ريال مدريد - مبابي يقود الهجوم أمام ألافيس.. وعودة تشواميني

ورفع ألافيس رصيده للنقطة 40 في المركز الخامس عشر، وتجمد رصيد برشلونة عند النقطة 91 في صدارة الدوري الإسباني.

وصف المباراة

استلم ماركوس راشفورد كرة في منطقة جزاء ألافيس وسدد كرة صاروخية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 8.

مرر عبد الرحمن رباش كرة مميزة لإبراهيم دياباتيه في مواجهة مرمى برشلونة تصدى لها فيوتشيك تشيزني حارس مرمى الفريق وأنقذ مرمى فريقه في الدقيقة 17.

وسجل إبراهيم دياباتي هدف ألافيس الوحيد قبل نهاية الشوط الأول بعد رأسية من أنتونيو بلانكو وتابعها دياباتي وسجلها في شباك برشلونة لينتهي معها الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

وأهدر توني مارتينيز فرصة في الدقائق الأخيرة بعد تسديدة مميزة تصدى لها تشيزني.

ليحقق ألافيس انتصارا هاما في رحلة الفريق للبقاء بالدوري الإسباني، وانتهى حلم برشلونة بتحقيق لقب الدوري بـ100 نقطة.

ألافيس برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
فليك: محبط لخسارتنا وعدم تحقيق دوري الـ100 نقطة اللقب يحسم في الجولة الأخيرة.. هارتس يتجه لكسر احتكار 40 عاما وإيهيناتشو يحافظ على آمال سيلتك باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي للمرة الخامسة على التوالي كيفو أسطوري.. إنتر يتوج بلقب كأس إيطاليا بثنائية ضد لاتسيو بيريز: العلاقة مع برشلونة مقطوعة نهائيا صراع اللقب مستمر.. مرموش يسجل ويقود مانشستر سيتي للفوز على كريستال بالاس للمباراة الثانية على التوالي.. مرموش يسجل مع مانشستر سيتي انتهت الدوري الإسباني - ألافيس (1)-(0) برشلونة.. 3 نقاط ثمينة لأصحاب الأرض
أخر الأخبار
اسكواش - ثلاثي مصري في نصف نهائي بطولة العالم 43 دقيقة | الدوري المصري
فليك: محبط لخسارتنا وعدم تحقيق دوري الـ100 نقطة 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
قصة التوأم - من العمل في منفذ بيع الخبز إلى خليفة الجوهري 57 دقيقة | في المونديال
مجموعة مصر - تعادل المغرب وتونس في كأس الأمم للناشئين ساعة | الكرة الإفريقية
اللقب يحسم في الجولة الأخيرة.. هارتس يتجه لكسر احتكار 40 عاما وإيهيناتشو يحافظ على آمال سيلتك ساعة | الكرة الأوروبية
حلم دوري الـ100 نقطة انتهى.. ألافيس ينتصر على برشلونة ويبتعد عن مناطق الهبوط ساعة | الكرة الأوروبية
باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي للمرة الخامسة على التوالي ساعة | الكرة الأوروبية
كيفو أسطوري.. إنتر يتوج بلقب كأس إيطاليا بثنائية ضد لاتسيو ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 2 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي 3 خبر في الجول - الأهلي يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد مدحت عبد الهادي 4 موندو ديبورتيفو: تغييرات جوهرية في الهجوم.. تصعيد حمزة عبد الكريم إلى برشلونة أتلتيك
/articles/529097/حلم-دوري-الـ100-نقطة-انتهى-ألافيس-ينتصر-على-برشلونة-ويبتعد-عن-مناطق-الهبوط