حلم دوري الـ100 نقطة انتهى.. ألافيس ينتصر على برشلونة ويبتعد عن مناطق الهبوط

حقق ديبورتيفو ألافيس انتصارا هاما أمام برشلونة بهدف مقابل لا شيء في الجولة 36 من الدوري الإسباني.

وسجل هدف ألافيس إبراهيم دياباتيه.

وبهذا الفوز ابتعد ألافيس عن مناطق الهبوط بفارق نقطة واحدة.

ورفع ألافيس رصيده للنقطة 40 في المركز الخامس عشر، وتجمد رصيد برشلونة عند النقطة 91 في صدارة الدوري الإسباني.

وصف المباراة

استلم ماركوس راشفورد كرة في منطقة جزاء ألافيس وسدد كرة صاروخية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 8.

مرر عبد الرحمن رباش كرة مميزة لإبراهيم دياباتيه في مواجهة مرمى برشلونة تصدى لها فيوتشيك تشيزني حارس مرمى الفريق وأنقذ مرمى فريقه في الدقيقة 17.

وسجل إبراهيم دياباتي هدف ألافيس الوحيد قبل نهاية الشوط الأول بعد رأسية من أنتونيو بلانكو وتابعها دياباتي وسجلها في شباك برشلونة لينتهي معها الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

وأهدر توني مارتينيز فرصة في الدقائق الأخيرة بعد تسديدة مميزة تصدى لها تشيزني.

ليحقق ألافيس انتصارا هاما في رحلة الفريق للبقاء بالدوري الإسباني، وانتهى حلم برشلونة بتحقيق لقب الدوري بـ100 نقطة.