رئيس بلقاس سيتي لـ في الجول: الدوماني مستمر.. و5 صفقات لدعم الفريق

كشف محمد شريف رئيس نادي بلقاس سيتي موقف مدرب الفريق من قيادته الموسم المقبل بعد التأهل لدوري المحترفين.

وتأهل نادي بلقاس سيتي لدوري المحترفين المصري اليوم الأربعاء بعد تحقيق الانتصار أمام الأوليمبي بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في المباراة.

وقال محمد شريف في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "عبد اللطيف الدوماني مدرب الفريق مستمر في القيادة الفنية خلال منافسات دوري المحترفين، مع دعم الصفوف بخمس صفقات جديدة استعدادا للموسم المقبل".

وواصل: "النادي يسير وفق رؤية واضحة تجمع بين الطابع الاستثماري والدعم الجماهيري، منذ تغيير اسمه في عام 2020".

وأردف "النادي تأسس عام 2015 تحت اسم ميجا سبورت، قبل أن يتم شراء النادي وتحويل اسمه إلى بلقاس سيتي، بهدف اكتساب الصفة الجماهيرية، والارتباط باسم ومدينة بلقاس، مؤكدا أن النادي يعتبر خاصا استثماريا، لكنه يستهدف في الوقت ذاته بناء قاعدة جماهيرية قوية".

وكشف "صعود الفريق إلى دوري المحترفين أسهم بشكل واضح في زيادة الحضور الجماهيري، ووصل عدد الجماهير إلى نحو 2000 مشجع خلال مواجهة الأوليمبي في إياب ملحق الترقي المؤهل لدوري المحترفين".

وأتم "في حال الانتهاء من تجهيز ملعب نادي بلقاس، سيتم نقل مباريات الفريق الرسمية لخوضها على ملعبنا".

وتعادل الفريقان 2-2 في المباراة قبل أن تحسم ركلات الترجيح بنتيجة 4-1 التأهل لصالح بلقاس سيتي لدوري المحترفين.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقان بالتعادل الإيجابي 1-1.

وأصبح بلقاس سيتي ثالث المتأهلين لدوري المحترفين بعد تيم إف سي الذي فاز على الألومونيوم، والنصر الذي حقق انتصارا على بورفؤاد.