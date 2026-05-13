بتروجت يصعق البنك بثلاثية في لقاء الأهداف الرائعة

حقق بتروجت فوزا مثيرا على البنك الأهلي بنتيجة 3-2 في الجولة العاشرة من مرحلة تفادي الهبوط من الدوري المصري.

سجل لبتروجت جابرييل شيكودي وأدهم حامد (2) فيما سجل أحمد ريان وأسامة فيصل ثنائية البنك.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بتروجت بنتيجة 1-0 بفضل هدف شيكودي في الدقيقة 36 برأسية متقنة.

وفي الشوط الثاني أدرك أحمد ريان في الدقيقة 46 التعادل للبنك بعد عرضية أرضية من مصطفى شلبي.

ورفع ريان رصيده لـ 12 هدفا في صدارة هدافي الدوري المصري.

وأعاد أدهم حامد التقدم لبتروجت في الدقيقة 57 من علامة الجزاء.

وبعد 5 دقائق أضاف حامد الهدف الثاني له والثالث لبتروجت بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وارتقى أدهم للمركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري برصيد 9 أهداف بالتساوي مع تريزيجيه لاعب الأهلي.

وقلص أسامة فيصل الفارق في الدقيقة 73 برأسية رائعة بعد عرضية أحمد متعب.

"تسديدة عالمية ورأسية رهيبة" بتروجت يفوز على البنك الأهلي في مباراة رائعة شهدت 5 أهداف 💥 pic.twitter.com/udKVsCKbDO — ON Sport (@ONTimeSports) May 13, 2026

الخسارة أوقفت رصيد البنك عند 43 نقطة في المركز العاشر، فيما وصل بتروجت للنقطة 41 في المركز الـ 11.