الاتحاد يفوز على طلائع الجيش بهدف ويهرب من منطقة الهبوط

عاد الاتحاد السكندري إلى منطقة الآمان في الدوري بعد الفوز على حساب طلائع الجيش بهدف نظيف.

والتقى الاتحاد أمام طلائع الجيش على استاد الإسكندرية في الجولة العاشرة لمجموعة الهبوط.

سجل هدف المباراة الوحيد محمود علاء في الدقيقة 36 من ضربة جزاء.

واحتفل محمود علاء بقميص يحمل رقم 50، احتفالا بوصوله لخمسين هدفا في الدوري.

وبتلك النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 32 نقطة في المركز التاسع، فيما توقف رصيد طلائع الجيش في المركز السابع برصيد 34 نقطة.

ويلتقي الاتحاد السكندري في الجولات الثلاث المقبلة أمام غزل المحلة، والإسماعيلي، والبنك الأهلي.

ويشهد صراع الهبوط في الدوري منافسة شرسة في ظل تقارب النقاط من المركز السادس حتى الحادي عشر، ويفصلهم 5 نقاط فقط.

6 - مودرن سبورت 35 نقطة

7 - طلائع الجيش 34 نقطة

8 - المقاولون 33 نقطة

9- الاتحاد السكندري 32 نقطة

10 - غزل المحلة 31 نقطة

11 - كهرباء الإسماعيلية 30 نقطة