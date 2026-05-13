قائمة التشيك - باتريك شيك على رأس الهجوم في كأس العالم

أعلن ميروسلاف كوبيك مدرب منتخب التشيك قائمة فريقه الأولية التي ستشارك في كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

وكشف كوبيك عن قائمة أولية مكونة من 54 لاعبا.

وشهدت القائمة تواجد باتريك شيك مهاجم باير ليفركوزن، وتوماس سوتشيك لاعب وست هام يونايتد مع بافل شولتس لاعب ليون.

وسيعلن كوبيك عن القائمة النهائية المشاركة في كأس العالم مع بداية يونيو المقبل.

وجاءت قائمة التشيك كالآتي:

حراسة المرمى: لوكاس هورنيتشيك (سبورتينج براجا)، مارتن يدليتشكا (بانيك أوسترافا)، أنتونين كينسكي (توتنام هوتسبير)، يان كوتني (سيجما أولوموتس)، ماتيي كوفاتش (آيندهوفن)، ياكوب ماركوفيتش (سلافيا براج)، يندريخ ستانيك (سلافيا براج).

الدفاع: فلاديمير كوفال (هوفنهايم)، دافيد دوديرا (سلافيا براج)، ماتيي هاداش (سيجما أولوموتس)، توماس هوليش (سلافيا براج)، روبين هراناتش (هوفنهايم)، شتيبان خالوبِك (سلافيا براج)، فاتسلاف يِميلكا (فيكتوريا بلزن)، دافيد يوراسيك (سلافيا براج)، لاديسلاف كريتشي (ولفرهامبتون)، كارِل سباتشيل (فيكتوريا بلزن)، آدم شيفينسكي (سبارتا براج)، مارتن فيتيك (بولونيا)، توماش فلتشيك (سلافيا براج)، ياروسلاف زيليني (سبارتا براج)، دافيد زيما (سلافيا براج).

الوسط: لوكاس أمبروس (جورنيك زابجه)، ميخال بيران (سيغما أولوموتس)، بافل بوخا (سينسيناتي)، لوكاش تشيرف (فيكتوريا بلزن)، كريستوف دانيك (لاسـك لينتس)، فلاديمير داريدا (هرادتس كرالوفيه)، باتريك هيلبراند (جورنيك زابجه)، آدم كارابيتس (ليون)، أندريه كريتشفالوشي (بانيك أوسترافا)، توماس لادرا (فيكتوريا بلزن)، دافيد بلانكا (بانيك أوسترافا)، لوكاس بروفود (سلافيا براج)، ماتيي رينِش (سبارتا براج)، لوكاش ساديليك (جورنيك زابجه)، ميخال ساديليك (سلافيا براج)، هوجو سوخورِك (سبارتا براج)، ألكسندر سويكا (فيكتوريا بلزن)، توماش سوتشيك (وست هام يونايتد)، بافل شولتس (ليون)، دينيس فيشينسكي (فيكتوريا بلزن).

الهجوم: آدم هلوشيك (هوفنهايم)، توماس خوري (سلافيا براج)، مويمير خيتيل (سلافيا براج)، كريستوف كابونجو (ملادا بوليسلاف)، يان كليمنت (سيجما أولوموتس)، يان كوختا (سبارتا براج)، فاسيل كوشيي (سلافيا براج)، أندريه ميهاليك (هرادتس كرالوفيه)، فويتشيك باتراك (باردوبيتسه)، فاتسلاف سايك (سيجما أولوموتس)، باتريك شيك (باير ليفركوزن)، ماتيي فيدرا (فيكتوريا بلزن).

ويقع منتخب التشيك في المجموعة الأولى التي تضم كل من: جنوب إفريقيا، وكوريا الجنوبية مع المكسيك.