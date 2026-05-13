مصدر بمنتخب الناشئين يكشف لـ في الجول سبب استبعاد لاعبي مونزا وأوتريخت أمام إثيوبيا

كشف مصدر من منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، سبب استبعاد أمير أبو العز مهاجم مونزا الإيطالي وأمير حسن مدافع أوتريخت الهولندي أمام إثيوبيا.

وبدأ منتخب مصر للناشئين مشواره في أمم إفريقيا تحت 17 عاما، بتعادل محبط أمام إثيوبيا بدون أهداف في الجولة الأولى من البطولة القارية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "أمير أبو العز، وأمير حسن لا يعانيان من أي إصابة، واللاعبان جاهزان للمشاركة بصورة طبيعية."

وتابع "استبعاد أمير أبو العز وأمير حسن أمام إثيوبيا جاء لرؤية فنية من الجهاز الفني لمنتخب مصر."

وسجل أبو العز هدفا خلال مباراة مصر أمام الجزائر في مشاركته الأولى تحضيرا لكأس إفريقيا تحت 17 عاما المؤهلة لكاس العالم للناشئين.

ويتولى حسين عبد اللطيف مسؤولية الإدارة الفنية لمنتخب الناشئين مواليد 2009، ويعاونه عبد الستار صبري، وأمير عبد الحميد مدربا للحارس.

ويتأهل 10 منتخبات من البطولة إلى بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما والمقرر إقامته بقطر.

ويتواجد منتخب مصر وإثيوبيا رفقة منتخبي المغرب صاحب الأرض، وتونس.

ويلتقي منتخب مصر في الجولة المقبلة أمام تونس يوم 16 مايو، قبل مواجهة المغرب في ختام دور المجموعات يوم 19 مايو.