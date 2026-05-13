انتهت نهائي دوري السلة - الأهلي (80)-(90) الاتحاد.. الأخضر يفوز

الأربعاء، 13 مايو 2026 - 19:54

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري - كرة سلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في نهائي دوري كرة السلة المصري للرجال.

ويتقدم الأهلي في سلسلة النهائي بنتيجة 2-0 في عدد المباريات.

وتقام المباراة على صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - غرامة مالية وإنذار أخير.. الاتحاد يعلن عقوبات بسبب "تجاوزات جماهير الأهلي" كرة سلة - الاتحاد السكندري يوفر حافلات لنقل الجماهير من أجل المباراة الثالثة أمام الأهلي سلة – سبورتنج بطلا لدوري السيدات بالفوز على الأهلي.. ويحقق الثلاثية المحلية

ــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز الاتحاد 90-80

ق 1: تقدم الاتحاد 88-77

ق 2: 81-75

ق 5: الاتحاد يستعيد التقدم 74-73

ق 8: تقدم الأهلي 70-68

انطلاق الربع الثالث

نهاية الربع الثالث بتقدم الاتحاد 66-64

ق 1: التعادل 64-64

ق 3: تقدم الاتحاد 60-59

ق 5: تقدم الاتحاد 58-54

انطلاق الربع الثالث

نهاية الربع الثاني بتقدم الاتحاد 51-40

ق 2: تقدم الاتحاد 47-38

ق 5: تقدم الاتحاد 45-30

ق 8: الاتحاد يتقدم 39-20

انطلاق الربع الثاني

نهاية الربع الأول بتقدم الاتحاد 28-20

ق 2: تقدم الاتحاد السكندري 24-13

ق 4: تقدم الاتحاد 17-13

ق 8: التعادل 4-4

انطلاق المباراة

شاهد المباراة من هنا

الأهلي الاتحاد السكندري كرة سلة الدوري المصري لكرة السلة
نرشح لكم
كرة سلة – الاتحاد يفوز على الأهلي ويرسل نهائي الدوري لمباراة رابعة سلة – سبورتنج بطلا لدوري السيدات بالفوز على الأهلي.. ويحقق الثلاثية المحلية دوري NBA – ليكرز يودع أمام أوكلاهوما وكليفلاند يعادل السلسلة مع ديترويت كرة سلة - الاتحاد السكندري يوفر حافلات لنقل الجماهير من أجل المباراة الثالثة أمام الأهلي كرة سلة - غرامة مالية وإنذار أخير.. الاتحاد يعلن عقوبات بسبب "تجاوزات جماهير الأهلي" كرة سلة - تحديد موعد مباراتي الأهلي ضد داكار في ربع نهائي الدوري الإفريقي دوري NBA – نيويورك نيكس أول المتأهلين لنهائي الأقسام.. وأوكلاهما يقترب من إقصاء ليكرز كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي
أخر الأخبار
كرة سلة – الاتحاد يفوز على الأهلي ويرسل نهائي الدوري لمباراة رابعة 10 دقيقة | كرة سلة
بعد 5 سنوات.. فاركو يهبط إلى دوري المحترفين 12 دقيقة | الدوري المصري
الاتحاد يفوز على طلائع الجيش بهدف ويهرب من منطقة الهبوط 12 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (0)-(0) بالاس.. بداية اللقاء ومرموش أساسي 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف موقف ثنائي الزمالك من المشاركة في إياب نهائي الكونفدرالية 27 دقيقة | الكرة المصرية
الونش يطالب جماهير الزمالك بدعم حسام عبد المجيد 28 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل برشلونة - ظهور أول لكورتيس أمام ألافيس.. وليفاندوفسكي يقود الهجوم 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
الجزيري: غياب التوفيق حرم الزمالك من نتيجة إيجابية ذهابا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 2 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي 3 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مصطفى شوبير 4 خبر في الجول - الأهلي يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد مدحت عبد الهادي
/articles/529075/انتهت-نهائي-دوري-السلة-الأهلي-80-90-الاتحاد-الأخضر-يفوز