تريزيجيه ينتظم في مران الأهلي بعد تعافيه من الإصابة

انتظم محمود حسن "تريزيجيه" في مران الأهلي الجماعي اليوم الأربعاء، بعد تعافيه من الإصابة.

وتعافى تريزيجيه من الإصابة بجرح قطعي أعلى الركبة تعرض له خلال مباراة الزمالك، وشارك بصورة طبيعية في فقرات ‏المران، بعد أن أنهى برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل البدني.‏

وغاب تريزيجيه عن مباراة الأهلي الماضية في الدوري أمام إنبي وفاز بها الأحمر بثلاثية دون رد.

وقرر يس توروب المدير الفني للأهلي مواجهة فريق دلفي وديا غدا الخميس، وذلك ضمن الاستعداد لمباراة المصري في ختام الدوري.

ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة مساء على ملعب مختار التتش ‏بالجزيرة.

ويلعب الأهلي ضد المصري يوم الأربعاء المقبل في ختام الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 50 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر، وبفارق نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.