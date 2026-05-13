تقرير: اهتمام قوي من وجهة مفاجئة بضم ليفاندوفسكي

الأربعاء، 13 مايو 2026 - 19:01

كتب : FilGoal

بات المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي قريبا من الرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم الجاري، بعدما فقد مكانه الأساسي في التشكيل، وسط ظهور منافس جديد وغير متوقع للحصول على خدماته.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 37 عاما في يونيو المقبل، وتشير كل المؤشرات إلى اقتراب نهاية مشواره في كامب نو.

وارتبط اسم ليفاندوفسكي بالفعل بالانتقال إلى ميلان، إذ يبحث النادي الإيطالي عن مهاجم صريح منذ رحيل زلاتان إبراهيموفيتش وأوليفييه جيرو، فيما لا يزال المهاجم البولندي قادرا على ضمان الأهداف رغم تقدمه في العمر.

كما لم يتم استبعاد فكرة العودة إلى بولندا، رغم أن ذلك قد يكون مبكرا في الوقت الحالي، بينما تم تأكيد وجود اهتمام من أندية الدوري الأمريكي.

لكن المفاجأة جاءت من البرتغال، حيث ظهر بورتو كخيار جديد بعد تتويجه بلقب الدوري البرتغالي.

ويبحث بورتو عن تدعيم خط الهجوم بنفس القوة التي دعم بها دفاعه سابقا، بعدما استفاد من تأثير تياجو سيلفا في الخط الخلفي تحت قيادة المدرب كونسيساو فاريولي.

وبحسب خبير الانتقالات فلوريان بليتينبيرج، فإن بورتو يملك "اهتماما ملموسا للغاية" بضم ليفاندوفسكي.

وأضاف: "بورتو يريد المحاولة بجدية لإتمام الصفقة".

لكنه أوضح في الوقت نفسه أن الأمور لم تصل بعد إلى مرحلة متقدمة، ولا يوجد اتفاق حتى الآن، في ظل استمرار وجود عروض واستفسارات أخرى، مع بقاء احتمال ضعيف لتجديد عقده مع برشلونة.

وفي حال انتقاله إلى بورتو، سيلعب ليفاندوفسكي إلى جانب مواطنه أوسكار بياتوشيفسكي، الذي أصبح من اللاعبين المفضلين لدى الجماهير منذ انضمامه من ياجيلونيا.

ولن يكون البولندي الوحيد في الفريق، إذ يضم بورتو أيضا يان بيدناريك وياكوب كيويور، اللذين ساهما في التتويج باللقب.

ويشارك بورتو في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، كما يتمتع بتاريخ أوروبي كبير، إضافة إلى قوة الدوري البرتغالي، وهي عوامل قد تجذب ليفاندوفسكي أثناء دراسة مستقبله.

