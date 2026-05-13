منتخب مصر للناشئين يبدأ البطولة الإفريقية بتعادل محبط أمام إثيوبيا

بدأ منتخب مصر للناشئين مشواره في أمم إفريقيا بتعادل محبط أمام إثيوبيا بدون أهداف في الجولة الأولى من البطولة القارية.

ويعتبر منتخب إثيوبيا أحد أضعف عناصر المجموعة التي تضم كل من المغرب، وتونس.

ويتأهل 10 منتخبات من البطولة إلى بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما والمقرر إقامته بقطر.

وصف المباراة

دخل منتخب مصر بقيادة حسين عبد اللطيف بالتشكيل التالي:

الحارس: مالك عمرو.

الدفاع: عبد الله عمرو - آدم يوسف - عادل علاء - ياسين تامر.

الوسط: أحمد بشير - عمر فودة - أحمد صفوت.

الهجوم: محمد جمال - عبد العزيز خالد - دانيال تامر.

منع القائم فرصة الهدف الأول لمنتخب إثيوبيا في الدقيقة 8 من بداية المباراة بعدما باغتت الكرة حارس المرمى.

وأهدر أحمد صفوت انفرادا تاما بالمرمى بعد خطأ من دفاعي قبل 6 دقائق من نهاية الشوط الأول.

وتصدى القائم لفرصة خطيرة لمنتخب مصر عند الدقيقة 51 بعد تسديدة مميزة من عبد العزيز خالد.

وأضاع منتخب مصر فرصة مميزة لحسم المباراة في الدقيقة 90 لكن حارس إثيوبيا تصدى لفرصة محمد جمال.

وطالب مدربا مصر وإثيوبيا الحكم بالعودة لتقنية الفيديو من أجل كرة لكل منتخب بها شك بوجود ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع لكن لم يحتسب الحكم شيء بعد العودة لتقنية الفيديو.

لتنتهي المباراة الأولى لمنتخب مصر بالتعادل السلبي في انتظار المواجهتين المقبلتين أمام المغرب وتونس.