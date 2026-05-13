كرة - منتخب مصر يخسر من أيسلندا بسيناريو غريب وديا

الأربعاء، 13 مايو 2026 - 18:15

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة اليد - أيسلندا

خسر منتخب مصر لكرة اليد بنتيجة 31-30 من أيسلندا وديا في إطار الاستعداد للمشاركة في كأس العالم 2027.

وأقيمت المباراة الودية في الصالة المغطاة باتحاد الشرطة الرياضي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بين المنتخبين 14-14.

وفي الشوط الثاني تقدم منتخب مصر لتصبح النتيجة 30-27.

واستطاع المنتخب الأيسلندي خطف الفوز بتسجيل 4 أهداف متتالية في الدقائق الأخيرة.

ومنعت العارضة تصويبة عمر خالد في الثواني الأخيرة لتنتهي المباراة بالخسارة 31-30.

وسيلتقي منتخب مصر مع أيسلندا مجددا يوم 15 مايو المقبل في تمام الساعة 4:00 مساء على نفس الصالة.

وجاء منتخب مصر ضمن منتخبات التصنيف الأول لقرعة كأس العالم، واحتل المركز السابع ضمن 8 منتخبات.

ويأتي منتخب الدنمارك في المركز الأول لمنتخبات التصنيف الأول للقرعة، ثم ألمانيا وكرواتيا وأيسلندا والبرتغال والسويد ومصر والأرجنتين.

وتقام قرعة البطولة يوم 10 يونيو المقبل في ميونيخ.

وتحتضن ألمانيا البطولة في الفترة من 13 إلى 31 يناير من عام 2027 المقبل.

وتؤهل البطولة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجلوس.

