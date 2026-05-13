تليجراف: مورينيو على وشك العودة إلى تدريب ريال مدريد

ذكرت جريدة تليجراف أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا أصبح على وشك العودة إلى تدريب ريال مدريد الموسم المقبل.

المدرب الحالي لبنفيكا هو الخيار الأول للنادي الملكي ورئيسه فلورنتينو بيريز، وفقا لتقارير عديدة.

وأوضح التقرير أن إدارة ريال مدريد توصلت لاتفاق مع مورينيو وحسم الرتوش الأخيرة عقب نهاية موسم الدوري الإسباني.

ومن المتوقع أن يتفاوض بيريز مع مورينيو مباشرة بشأن شروط عقده الشخصي، حسب التقرير.

ويتعين التوصل إلى اتفاق مع بنفيكا، الذي يرتبط معه مورينيو بعقد يمتد حتى صيف 2027. ولا يُتوقع حدوث مشاكل في هذا الجانب.

مورينيو، البالغ من العمر 63 عامًا، يتبقى له مباراة واحدة مع بنفيكا هذا الموسم، حيث لا يزال الفريق دون هزيمة في الدوري البرتغالي الممتاز، لكنه مرشح لإنهاء الموسم في المركز الثالث.

وينتهي عقد مورينيو مع بنفيكا صيف 2027 لكن لديه بند في عقده يسمح له بفسخ عقده مع الفريق البرتغالي الصيف المقبل.

وقاد جوزيه مورينيو بنفيكا الموسم الحالي في 43 مباراة، وحقق 26 انتصارا، و9 تعادلات، مع 8 هزائم.

ووفقا لتقرير من صحيفة موندو ديبورتيفو فإن المدرب البرتغالي اشترط الحصول على ضمانات واضحة قبل اتخاذ قراره النهائي، في ظل رغبته في بدء مشروع جديد بصلاحيات كاملة.

وأوضح التقرير أن مورينيو يطالب بتوقيع عقد لمدة عامين، مع السماح له باختيار طاقمه الفني وطاقم الإعداد البدني الخاص به، إلى جانب منحه السلطة الكاملة في اتخاذ القرارات المتعلقة بقائمة الفريق.

وأشار التقرير إلى أن المدرب البرتغالي يريد ضمان عدم تدخل إدارة النادي في اختيارات التشكيل أو إدارة غرفة الملابس، مؤكدا رغبته في حرية اتخاذ قرارات حاسمة تجاه أي لاعب لا يتماشى مع رؤيته الفنية.

واشترط أن يتعامل فقط مع فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد ولا يكون له تعامل مع أحد آخر في إدارة ريال مدريد.