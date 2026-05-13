بعد غياب 5 أشهر للإصابة.. كريستنسن يعود لقائمة برشلونة أمام ألافيس

أعلن هانز فليك مدرب برشلونة عن قائمة الفريق لمواجهة ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني.

ويحل برشلونة ضيفا على ألافيس في الجولة 36 من الدوري الإسباني يوم الأربعاء.

ويتواصل غياب لامين يامال جناح برشلونة عن قائمة الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة سيلتا فيجو والتي ستبعده عن الملاعب لنهاية الدوري الإسباني.

لكن القائمة شهدت عودة أندرياس كريستنسن المصاب منذ 5 أشهر.

فقد تلقى كريستينسن التصريح الطبي من أجل المشاركة.

فيما قرر فليك إراحة فيرمين لوبيز وفرينكي دي يونج.

بينما يغيب رافينيا بسبب الإيقاف.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا - فويتشيك تشيزني - إيدر ألير.

الدفاع: جواو كانسيلو - أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - أندرياس كريستنسن - جيرارد مارتن - جول كوندي - إريك جارسيا - ألفارو كورتيس - تشافي أسبارت.

الوسط: بابلو جافي - بيدري - مارك كاسادو - داني أولمو - فرينكي دي يونج - مارك بيرنال - تومي.

الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - ماركوس راشفورد - روني بردجي.

وتوج برشلونة بلقب الدوري بشكل رسمي قبل 3 جولات على النهاية.