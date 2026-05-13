بعد غياب 5 أشهر للإصابة.. كريستنسن يعود لقائمة برشلونة أمام ألافيس

الأربعاء، 13 مايو 2026 - 12:41

كتب : FilGoal

أندرياس كريستينسن

أعلن هانز فليك مدرب برشلونة عن قائمة الفريق لمواجهة ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني.

ويحل برشلونة ضيفا على ألافيس في الجولة 36 من الدوري الإسباني يوم الأربعاء.

ويتواصل غياب لامين يامال جناح برشلونة عن قائمة الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة سيلتا فيجو والتي ستبعده عن الملاعب لنهاية الدوري الإسباني.

أخبار متعلقة:
تليجراف: وست هام يحدد مطالبه للتخلي عن فيرنانديز.. ويونايتد أبرز المهتمين سكاي: تمت.. نوير يمدد تعاقده مع بايرن بعد الموافقة على تخفيض راتبه  شكوك حول مشاركة رودري وخوسانوف أمام كريستال بالاس أنشيلوتي: لياقة نيمار ستحسم استدعاءه لكأس العالم.. وليس العاطفة

لكن القائمة شهدت عودة أندرياس كريستنسن المصاب منذ 5 أشهر.

فقد تلقى كريستينسن التصريح الطبي من أجل المشاركة.

فيما قرر فليك إراحة فيرمين لوبيز وفرينكي دي يونج.

بينما يغيب رافينيا بسبب الإيقاف.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا - فويتشيك تشيزني - إيدر ألير.

الدفاع: جواو كانسيلو - أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - أندرياس كريستنسن - جيرارد مارتن - جول كوندي - إريك جارسيا - ألفارو كورتيس - تشافي أسبارت.

الوسط: بابلو جافي - بيدري - مارك كاسادو - داني أولمو - فرينكي دي يونج - مارك بيرنال - تومي.

الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - ماركوس راشفورد - روني بردجي.

Image

وتوج برشلونة بلقب الدوري بشكل رسمي قبل 3 جولات على النهاية.

أندرياس كريستنسن برشلونة ديبورتيفو ألافيس
نرشح لكم
تليجراف: مورينيو على وشك العودة إلى تدريب ريال مدريد أربيلوا: لن أغير طريقة دفاعي عن اللاعبين.. وسأتحدث عن مستقبلي عقب الموسم بيتيس يفوز على إلتشي ويتأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 20 عاما حول قضية نيجريرا.. برشلونة يرد على تصريحات بيريز بيريز: ما حدث بين تشواميني وفالفيردي طبيعي.. ولن أستقيل من رئاسة ريال مدريد ريال مدريد يستعيد مبابي وكارباخال قبل مواجهة أوفييدو فليك: رفع يامال لعلم فلسطين؟ لا أحب ذلك كثيرا لكنه بلغ سن الرشد فليك يعلن اتفاقه مع برشلونة على تمديد عقده حتى 2028
أخر الأخبار
منافس مصر - لوكاكو يخوض برنامج تأهيلي في بلجيكا للحاق بكأس العالم 5 دقيقة | في المونديال
جو جوميز يزيد التكهنات حول مستقبله مع ليفربول 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
منتخب مصر للناشئين يبدأ البطولة الإفريقية بتعادل محبط أمام إثيوبيا 28 دقيقة | الكرة المصرية
كرة - منتخب مصر يخسر من أيسلندا بسيناريو غريب وديا 34 دقيقة | كرة يد
قائمة المكسيك - أوتشوا للمرة السادسة.. وراؤول خيمينيز على رأس الهجوم في كأس العالم ساعة | في المونديال
شكوك حول مشاركة مالكوم أمام نيوم ساعة | سعودي في الجول
مباشر الدوري المصري - زد (2)-(2) غزل المحلة.. هدف غير محتسب ساعة | الدوري المصري
الغيابات تضرب النصر قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 2 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي 3 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مصطفى شوبير 4 خبر في الجول - الأهلي يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد مدحت عبد الهادي
/articles/529047/بعد-غياب-5-أشهر-للإصابة-كريستنسن-يعود-لقائمة-برشلونة-أمام-ألافيس