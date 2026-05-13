أنشيلوتي: لياقة نيمار ستحسم استدعاءه لكأس العالم.. وليس العاطفة

أوضح كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل أن قرار انضمام نيمار نجم سانتوس إلى القائمة النهائية للسليساو في كأس العالم لن يأتي بسهولة.

أنشيلوتي قرر ضم نيمار للقائمة الأولية للبرازيل، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركته في المونديال الأسبوع المقبل.

وقال أنشيلوتي في تصريحات مصورة: "عندما يتعين عليك اختيار القائمة، عليك أن تضع في اعتبارك عددا من الأمور".

وأضاف "نيمار لاعب مهم للبرازيليين بسبب الموهبة التي يظهرها دائما. لكنه واجه مشكلات ويعمل بجد للتعافي منها".

وأكمل المدرب الإيطالي "لقد تحسن نيمار كثيرا مؤخرا ويلعب بانتظام مع سانتوس".

وتابع "تحسنت لياقة نيمار البدنية كثيرا في المباريات الأخيرة. وبات قادرا على الظهور بشكل جيد داخل المباريات".

وشدد مدرب ريال مدريد السابق "انضمام نيمار من عدمه لن يكون قرارا سهلا بالنسبة لي. علي أن أوازن بين الإيجابيات والسلبيات بعناية”.

وواصل "أعلم جيدا أن نيمار محبوب للغاية في البرازيل، ليس فقط من قبل الجمهور، بل من قبل اللاعبين كذلك. هذا عامل مهم للغاية".

وأتم أنشيلوتي "في النهاية أنا الشخص المناسب لاتخاذ هذا القرار".

وتضم القائمة الأولية لمنتخب البرازيل 55 لاعبا.

وأشارت التقارير إلى أن قائمة منتخب البرازيل الأولية ستكون كالآتي:

المرمى: أليسون (ليفربول) – إيدرسون (فنربخشة) – بينتو (النصر) – هوجو سوزا (كورنثيانز) – جون (نوتنجهام فورست) – كارلوس ميجيل (بالميراس)

الدفاع: ماركينيوس (باريس سان جيرمان) – تياجو سيلفا (بورتو) – جابريال (أرسنال) – جيلسون بريمير (يوفنتوس) – ليو بيريرا (فلامينجو) – إيبانيز (أهلي جدة) – أليكساندرو (ليل) – فابريسيو برونو (كروزيرو) – بيرالدو (باريس سان جيرمان) – فيتور رييس (جيرونا) – موريلو (نوتنجهام فورست) – ويسلي (روما) – دانيلو (فلامينجو) – باولو هينريكي (فاسكو دي جاما) – فيتينيو (بوتافوجو) – أليكس ساندرو (فلامينجو) – دوجلاس سانتوس (زينيت) – لوكانيو جوبا (باهيا) – تشاو هينريكي (موناكو) – كايكي (كروزيرو) – كارلوس أوجستو (إنتر)

الوسط: كاسيميرو (مانشستر يونايت) – برونو جيماريش (نيوكاسل) – فابينيو (اتحاد جدة) – أندري سانتوس (تشيلسي) – دانيلو (بوتافوجو) – لوكاس باكيتا (فلامنجو) – جابريال سارا (جالاتاسراي) – جواو جوميز (ولفرهامبتون) – أندرياس بيريرا (بالميراس) – جولينتون (نيوكاسل) – جيرسون (كروزيرو) – ماتيوس بيريرا (كروزيرو)

الهجوم: فينيسيوس (ريال مدريد) – نيمار (سانتوس) – إندريك (ليل) – رافينيا (برشلونة) – ماتيوس كونيا (مانشستر يونايتد) – لويز هنريكي (زينيت) – جابريال مارتينيلي (أرسنال) – جواو بيدرو (تشيلسي) – إستيفاو (تشيلسي) – رايان (بورنموث) – أنتوني (ريال بيتيس) – إيجو تياجو (برينتفورد) – ريتشارليسون (توتنام) – إيجو جيسوس (نوتنجهام فورست) – كايو يورجي (كروزيرو)

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة التي تضم كل من "المغرب، هايتي، اسكتلندا".

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة منتخب مصر في المباريات التحضيرية لكأس العالم في نهاية شهر مايو استعدادا للمونديال.