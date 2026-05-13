مواعيد مباريات الأربعاء 13 مايو - سيتي و4 مباريات في الدوري.. ومنتخب مصر للناشئين

الأربعاء، 13 مايو 2026 - 10:27

كتب : FilGoal

يشهد اليوم الأربعاء الموافق 13 مايو مجموعة من المباريات الهامة في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة.

ويلعب مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

كما تشهد مجموعة تحديد الهبوط بالدوري المصري 4 مباريات هامة.

ويفتتح منتخب مصر تحت 17 عاما مشواره في كأس إفريقيا للناشئين بمواجهة إثيوبيا.

وفي إيطاليا يلعب إنتر ضد لاتسيو في نهائي كأس إيطاليا.

وفي كرة السة يلعب الأهلي ضد الاتحاد السكندري بدوري السوبر وهى المباراة الثالثة من أصل 5 مباريات تحسم هوية البطل، وفي حال فوز الأهلي يتوج رسميا بعدما حسم المباراتين الماضيتين لصالحه.

للاطلاع على مواعيد جميع مباريات اليومو من هنا.

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي × كريستال بالاس

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 2.

الدوري الإسباني

ديبورتيفو ألافيس × برشلونة.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري المصري

زد × غزل المحلة.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع على قناة أون سبورت 1.

حرس الحدود × المقاولون العرب.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع على قناة أون سبورت ماكس.

الاتحاد السكندري × طلائع الجيش.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع على قناة أون سبورت 1.

البنك الأهلي × بتروجت.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع على قناة أون سبورت ماكس.

كأس إيطاليا

إنتر × لاتسيو.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع على قناة MBC ACTION.

كأس إفريقيا تحت 17 عاما

مصر × إثيوبيا.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء.

دوري سوبر السلة

الأهلي × الاتحاد.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع عبر قناة الأهلي.

