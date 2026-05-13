اسكواش – تأهل كريم عبد الجواد ونور الشربيني إلى ربع نهائي بطولة العالم

الأربعاء، 13 مايو 2026 - 00:48

كتب : FilGoal

تأهل كريم عبد الجواد لاعب الاسكواش المصري إلى ربع نهائي بطولة العالم، وذلك بعد الفوز على الإنجليزي ديكلان جيمس في ثمن النهائي.

وفاز كريم عبد الجواد بنتيجة 3-1 في مجموع الأشواط.

كما فاز نور إبراهيم على مواطنه المصري أيضا محمد أبو الغار بنتيجة 3-1.

وأيضا تغلب المصري يوسف سليمان على المصري الآخر كريم التركي بنتيجة 3-1.

وفي منافسات السيدات فازت نور الشربيني على الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 3-0 في الأشواط.

وخسرت روان العربي أمام الإنجليزية جورجينا كيندي بنتيجة 3-1.

وأخيرا فازت سلمى هاني على الفرنسية ميليسيا ألفيس بنتيجة 3-2.

