اسكواش – تأهل كريم عبد الجواد ونور الشربيني إلى ربع نهائي بطولة العالم
الأربعاء، 13 مايو 2026 - 00:48
كتب : FilGoal
تأهل كريم عبد الجواد لاعب الاسكواش المصري إلى ربع نهائي بطولة العالم، وذلك بعد الفوز على الإنجليزي ديكلان جيمس في ثمن النهائي.
وفاز كريم عبد الجواد بنتيجة 3-1 في مجموع الأشواط.
كما فاز نور إبراهيم على مواطنه المصري أيضا محمد أبو الغار بنتيجة 3-1.
وأيضا تغلب المصري يوسف سليمان على المصري الآخر كريم التركي بنتيجة 3-1.
وفي منافسات السيدات فازت نور الشربيني على الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 3-0 في الأشواط.
وخسرت روان العربي أمام الإنجليزية جورجينا كيندي بنتيجة 3-1.
وأخيرا فازت سلمى هاني على الفرنسية ميليسيا ألفيس بنتيجة 3-2.
نرشح لكم
سلة – سبورتنج بطلا لدوري السيدات بالفوز على الأهلي.. ويحقق الثلاثية المحلية اسكواش - نور الشربيني: سبورتنج في مكانة خاصة لدي رغم رحيلي.. ولا أفكر سوى ببطولة العالم اسكواش - رباعي مصري إلى ربع نهائي بطولة العالم كرة سلة – سبورتنج يهزم الأهلي في ثاني مباريات نهائي دوري السيدات كرة يد – الثلاثية المحلية.. الأهلي بطلا للدوري المصري للسيدات للمرة الرابعة على التوالي اسكواش - بالم هيلز يعلن التعاقد مع نور الشربيني بعودة في الشوط الثاني.. مسار يتوج بلقب كأس مصر سيدات على حساب دجلة 2 مليون جنيه لبطل كأس مصر.. اتحاد الكرة يعلن أكبر حزمة جوائز مالية في تاريخ مسابقاته