اسكواش – تأهل كريم عبد الجواد ونور الشربيني إلى ربع نهائي بطولة العالم

تأهل كريم عبد الجواد لاعب الاسكواش المصري إلى ربع نهائي بطولة العالم، وذلك بعد الفوز على الإنجليزي ديكلان جيمس في ثمن النهائي.

وفاز كريم عبد الجواد بنتيجة 3-1 في مجموع الأشواط.

كما فاز نور إبراهيم على مواطنه المصري أيضا محمد أبو الغار بنتيجة 3-1.

وأيضا تغلب المصري يوسف سليمان على المصري الآخر كريم التركي بنتيجة 3-1.

وفي منافسات السيدات فازت نور الشربيني على الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 3-0 في الأشواط.

وخسرت روان العربي أمام الإنجليزية جورجينا كيندي بنتيجة 3-1.

وأخيرا فازت سلمى هاني على الفرنسية ميليسيا ألفيس بنتيجة 3-2.