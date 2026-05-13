مؤتمر إنزاجي: هدف بنزيمة صحيح.. ولاعبو النصر أضاعوا الوقت بعدما شعروا بالخوف

الأربعاء، 13 مايو 2026 - 00:31

كتب : FilGoal

يرى سيموني إنزاجي مدرب الهلال أن الهدف الذي سجله كريم بنزيمة مهاجم فريقه بمواجهة النصر كان صحيحا.

وألغى حكم مباراة الهلال والنصر هدفا سجله بنزيمة بداعي التسلل في المباراة التي انتهت 1-1 بقمة الدوري السعودي.

وقال سيموني إنزاجي مدرب الهلال في مؤتمر صحفي: "برأيي هدف كريم بنزيمة كان صحيحا ولا توجد فيه حالة تسلل، لأن بروزوفيتش هو من أعاد الكرة في اللقطة، كما أن علي الحسن لاعب النصر كان يستحق الطرد لكن الحكم لم يتخذ القرار".

وأضاف "نجحنا في تسجيل هدف التعادل رغم تأخرنا، وفي الدقائق الأخيرة كان فريق النصر يحاول إضاعة الوقت. ربما شعر لاعبو النصر بالخوف في الشوط الثاني من إمكانية تسجيلنا هدفا آخر والتقدم بالنتيجة".

وأتم تصريحاته "أرى أن الوقت المحتسب بدل الضائع لم يكن كافيا، وحتى الدقائق الثماني لم تلعب فعليا بالشكل الكامل".

النصر رفع رصيده إلى 83 نقطة بفارق 5 نقاط عن الهلال الذي لعب مباراة أقل.

النصر يحتاج للفوز على ضمك في الجولة الأخيرة للفوز باللقب رسميا.

الهلال يحتاج للفوز على نيوم والفيحاء مع تعثر النصر سواء بالتعادل أو الخسارة.

وكان الهلال قد فاز على النصر ذهاب 3-1 ويملك أفضلية المواجهات المباشرة في حال التساوي في النقاط بنهاية المسابقة.

الهلال واصل سلسلته التاريخية ووصل لـ 40 مباراة متتالية في الدوري السعودي بدون هزيمة.

