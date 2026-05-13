"انتبهوا".. رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير النصر بعد التعادل أمام الهلال

بعث كرستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، برسالة إلى الجماهير عقب مواجهة الهلال.

وصعق الهلال نظيره النصر بهدف في الوقت القاتل وبسيناريو جنوني ليؤجل تتويجه بلقب الدوري السعودي بشكل رسمي.

وتعادل النصر أمام الهلال بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بقمة الجولة 32 من الدوري السعودي.

وكتب رونالدو عبر حسابه على إكس عقب المباراة "الحلم بات قريباً. انتبهوا، ما زال أمامنا خطوة واحدة، شكرًا لكم جميعًا على دعمكم الرائع الليلة."

The dream is close. Heads up, we have one more step to take! Thank you all for the amazing support tonight! pic.twitter.com/zQphO0lN1b — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 12, 2026

وشارك رونالدو أساسيا في المباراة قبل خروجه في الدقيقة 83 ونزول عبد الله الحمدان بدلا منه.

وافتتح محمد سيماكان التسجيل لنادي النصر في الدقيقة 37، قبل أن يعدل الهلال النتيجة في الدقيقة 90+8 بهدف عكسي عن طريق الحارس بينتو.

النصر رفع رصيده إلى 83 نقطة بفارق 5 نقاط عن الهلال الذي لعب مباراة أقل.

النصر يحتاج للفوز على ضمك في الجولة الأخيرة للفوز باللقب رسميا.

الهلال يحتاج للفوز على نيوم والفيحاء مع تعثر النصر سواء بالتعادل أو الخسارة.

وكان الهلال قد فاز على النصر ذهاب 3-1 ويملك أفضلية المواجهات المباشرة في حال التساوي في النقاط بنهاية المسابقة.