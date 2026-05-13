سيماكان: نشعر بالحسرة.. لكننا سنفوز بالدوري في المباراة المقبلة

يثق محمد سيماكان مدافع النصر في تتويج فريقه بلقب الدوري السعودي رغم السيناريو الجنوني الذي حرمه من حسم اللقب أمام الهلال.

وتعادل الهلال أمام النصر في الوقت القاتل ليحرم النصر بالتتويج بلقب الدوري بشكل رسمي.

وقال محمد سيماكان لاعب النصر عبر قناة ثمانية: "نشعر في داخلنا بالألم والحسرة، لقد قدمنا كل شيء وكنا نستحق الفوز، لكن في النهاية ما زالت أمامنا مباراة واحدة على ملعبنا وأمام جماهيرنا، وسنفوز بها ونحقق لقب الدوري".

وأضاف "بينتو قدم مباراة كبيرة وتصدى لكرات خطيرة، وهذا يشفع له الخطأ الذي من الوارد أن يحدث في كرة القدم، وفي النهاية نعد جماهيرنا بحصد اللقب إن شاء الله".

وافتتح محمد سيماكان التسجيل لنادي النصر في الدقيقة 37، قبل أن يعدل الهلال النتيجة في الدقيقة 90+8 بهدف عكسي عن طريق الحارس بينتو.

النصر رفع رصيده إلى 83 نقطة بفارق 5 نقاط عن الهلال الذي لعب مباراة أقل.

النصر يحتاج للفوز على ضمك في الجولة الأخيرة للفوز باللقب رسميا.

الهلال يحتاج للفوز على نيوم والفيحاء مع تعثر النصر سواء بالتعادل أو الخسارة.

وكان الهلال قد فاز على النصر ذهاب 3-1 ويملك أفضلية المواجهات المباشرة في حال التساوي في النقاط بنهاية المسابقة.

الهلال واصل سلسلته التاريخية ووصل لـ 40 مباراة متتالية في الدوري السعودي بدون هزيمة.