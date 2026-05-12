"حتى إنشاء شركات استتثمارية".. ماجد سامي يطالب بإلغاء الهبوط هذا الموسم

الثلاثاء، 12 مايو 2026 - 23:58

كتب : FilGoal

ماجد سامي - وادي دجلة

طالب ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة، بإلغاء الهبوط هذا الموسم.

وكشف سامي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، عن أمنيته بوضع خطة طموحة بتفعيل بند إنشاء شركات استثمار بين الأندية الجماهيرية ليتم تنفيذها على أرض الواقع من الموسم بعد القادم على أن يتم إلغاء الهبوط هذا العام.

وكتب مالك وادي دجلة: "تفعيل بند إنشاء شركات استثمار بين الأندية الجماهيرية وشركات الاستثمار في مجال كرة القدم لإنقاذ جماهيرية البطولة فكرة جيدة ولكنها تحتاج لوقت طويل حتى تتم بطريقة احترافية."

أخبار متعلقة:
تصريحات نارية من أبو جريشة بعد هبوط الإسماعيلي.. "حسبي الله ونعم الوكيل في المتسبب" الإسماعيلي يخسر من وادي دجلة ويهبط للدرجة الثانية لأول مرة منذ 62 عاما كهرباء الإسماعيلية يهزم الجونة.. ويُقرب الإسماعيلي أكثر من الهبوط

وأكمل "أتمنى أن توضع لها خطة طموحة ليتم تنفيذها على أرض الواقع من الموسم بعد القادم على أن يتم إلغاء الهبوط هذا العام مع تكرار نفس نظام مسابقة الموسم الحالي على أن يهبط 6 فرق وصعود 4 من الموسم القادم ولمدة 3 مواسم متتالية ليعود الدوري المصري من 18 فريقا في موسم 2030 - 2031"

وخسرت الكرة المصرية أحد أكبر الفرق الجماهيرية التاريخية بالدوري المصري الممتاز.

وخسر الإسماعيلي من وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على استاد السلام بالجولة العاشرة من مرحلة الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

بتلك النتيجة هبط الإسماعيلي بشكل رسمي بدوري المحترفين بعد توقف رصيده عند النقطة 19 في المركز الأخير حتى الآن وبفارق 11 نقطة عن كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز العاشر بالمجموعة وغير المؤدي للهبوط.

ويحتل وادي دجلة صدارة مجموعة الهبوط برصيد 48 نقطة.

وهبط الإسماعيلي لدوري الدرجة الثانية لأول مرة منذ 62 عاما.

ويصارع الاتحاد السكندري من أجل البقاء في الدوري، حيث يحتل المركز الـ 11 في مجموعة الهبوط، أول المراكز المؤدية إلى الهبوط.

وادي دجلة الإسماعيلي الدوري
نرشح لكم
مران الزمالك - جلسة خاصة مع معتمد جمال.. وفقرة بدنية استعدادا لنهائي الكونفدرالية تصريحات نارية من أبو جريشة بعد هبوط الإسماعيلي.. "حسبي الله ونعم الوكيل في المتسبب" الإسماعيلي يخسر من وادي دجلة ويهبط للدرجة الثانية لأول مرة منذ 62 عاما بهدف المتولي.. مودرن سبورت يفوز على فاركو ويقربه من الهبوط انتهت الدوري المصري - وادي دجلة (2)-(1) الإسماعيلي عاشور والشحات على رأسهم.. الأهلي يكشف مستجدات إصابات 6 لاعبين كهرباء الإسماعيلية يهزم الجونة.. ويُقرب الإسماعيلي أكثر من الهبوط في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في إدارة ملف اللاعبين المعارين
أخر الأخبار
اسكواش – تأهل كريم عبد الجواد ونور الشربيني إلى ربع نهائي بطولة العالم 39 دقيقة | رياضة نسائية
ساوثامبتون يتجاوز ميدلسبره ويتأهل لنهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر إنزاجي: هدف بنزيمة صحيح.. ولاعبو النصر أضاعوا الوقت بعدما شعروا بالخوف 56 دقيقة | سعودي في الجول
"انتبهوا".. رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير النصر بعد التعادل أمام الهلال ساعة | سعودي في الجول
مؤتمر جيسوس: من الصعب علينا تقبل سيناريو مباراة الهلال.. وهذا ما قلته لجماهير النصر ساعة | سعودي في الجول
المغرب يعلن خوض 3 مواجهات ودية استعدادا لكأس العالم ساعة | الكرة الإفريقية
سيماكان: نشعر بالحسرة.. لكننا سنفوز بالدوري في المباراة المقبلة ساعة | سعودي في الجول
"حتى إنشاء شركات استتثمارية".. ماجد سامي يطالب بإلغاء الهبوط هذا الموسم ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 2 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي 3 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مصطفى شوبير 4 خبر في الجول - الأهلي يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد مدحت عبد الهادي
/articles/529033/حتى-إنشاء-شركات-استتثمارية-ماجد-سامي-يطالب-بإلغاء-الهبوط-هذا-الموسم