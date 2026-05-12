"حتى إنشاء شركات استتثمارية".. ماجد سامي يطالب بإلغاء الهبوط هذا الموسم

طالب ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة، بإلغاء الهبوط هذا الموسم.

وكشف سامي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، عن أمنيته بوضع خطة طموحة بتفعيل بند إنشاء شركات استثمار بين الأندية الجماهيرية ليتم تنفيذها على أرض الواقع من الموسم بعد القادم على أن يتم إلغاء الهبوط هذا العام.

وكتب مالك وادي دجلة: "تفعيل بند إنشاء شركات استثمار بين الأندية الجماهيرية وشركات الاستثمار في مجال كرة القدم لإنقاذ جماهيرية البطولة فكرة جيدة ولكنها تحتاج لوقت طويل حتى تتم بطريقة احترافية."

وأكمل "أتمنى أن توضع لها خطة طموحة ليتم تنفيذها على أرض الواقع من الموسم بعد القادم على أن يتم إلغاء الهبوط هذا العام مع تكرار نفس نظام مسابقة الموسم الحالي على أن يهبط 6 فرق وصعود 4 من الموسم القادم ولمدة 3 مواسم متتالية ليعود الدوري المصري من 18 فريقا في موسم 2030 - 2031"

وخسرت الكرة المصرية أحد أكبر الفرق الجماهيرية التاريخية بالدوري المصري الممتاز.

وخسر الإسماعيلي من وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على استاد السلام بالجولة العاشرة من مرحلة الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

بتلك النتيجة هبط الإسماعيلي بشكل رسمي بدوري المحترفين بعد توقف رصيده عند النقطة 19 في المركز الأخير حتى الآن وبفارق 11 نقطة عن كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز العاشر بالمجموعة وغير المؤدي للهبوط.

ويحتل وادي دجلة صدارة مجموعة الهبوط برصيد 48 نقطة.

وهبط الإسماعيلي لدوري الدرجة الثانية لأول مرة منذ 62 عاما.

ويصارع الاتحاد السكندري من أجل البقاء في الدوري، حيث يحتل المركز الـ 11 في مجموعة الهبوط، أول المراكز المؤدية إلى الهبوط.