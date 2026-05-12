بيتيس يفوز على إلتشي ويتأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 20 عاما

الثلاثاء، 12 مايو 2026 - 23:51

كتب : FilGoal

احتفال بابلو فورنالس بهدف ريال بيتيس ضد إلتشي

ضمن ريال بيتيس التأهل لدوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد 2026/2027.

وفاز بيتيس على إلتشي بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب لا كارتوخا بالجولة 36 من الدوري الإسباني.

الفوز رفع رصيد بيتيس للنقطة 57 ليضمن الحصول على المركز الخامس بعد الابتعاد عن سيلتا فيجو بفارق 7 نقاط، بينما توقف رصيد إلتشي عند النقطة 39 في المركز الـ 14 بفارق الأهداف عن مراكز الهبوط.

أخبار متعلقة:
اقترب من الهبوط.. هيثم حسن يشارك كبديل في خسارة أوفييدو من بيتيس بثلاثية هدية لبرشلونة من لاعبه السابق.. ريال مدريد يتعثر أمام بيتيس في مئوية مبابي تشكيل ريال مدريد - مبابي يقود الهجوم أمام بيتيس.. وبيتارش أساسي قائمة ريال مدريد - عودة أسينسيو وغياب سيبايوس وتشواميني أمام بيتيس

وتأهل بيتيس لدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ موسم 2005/2006.

وكان بيتيس قد خرج من دور المجموعات خلال مشاركته الأخيرة بدوري الأبطال.

تقدم بيتيس بالهدف الأول عن طريق كوتشو هيرنانديز بالدقيقة التاسعة من عمر المباراة.

وتعادل هيكتور فورت لإلتشي بالدقيقة 41.

وشهدت الدقيقة 49 طرد ليو بيترو لاعب إلتشي ببطاقة حمراء مباشرة.

وسجل بابلو فورنالس هدف فوز بيتيس بالدقيقة 68.

واكتملت بشكل رسمي مقاعد إسبانيا الخمسة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل بمشاركة كل من برشلونة وريال مدريد وفياريال وأتلتيكو مدريد وريال بيتيس.

ريال بيتيس إلتشي الدوري الإسباني
نرشح لكم
حول قضية نيجريرا.. برشلونة يرد على تصريحات بيريز بيريز: ما حدث بين تشواميني وفالفيردي طبيعي.. ولن أستقيل من رئاسة ريال مدريد ريال مدريد يستعيد مبابي وكارباخال قبل مواجهة أوفييدو فليك: رفع يامال لعلم فلسطين؟ لا أحب ذلك كثيرا لكنه بلغ سن الرشد فليك يعلن اتفاقه مع برشلونة على تمديد عقده حتى 2028 ماركا: راموس يتوصل لاتفاق من أجل شراء نادي إشبيلية بعد تعادل جيرونا مع فايكانو.. ريال أوفييدو يهبط لدوري الدرجة الثانية آس: ريال مدريد يستعد لإجراء تغييرات جذرية بعد الموسم الصفري
أخر الأخبار
مؤتمر إنزاجي: هدف بنزيمة صحيح.. ولاعبو النصر أضاعوا الوقت بعدما شعروا بالخوف 16 دقيقة | سعودي في الجول
"انتبهوا".. رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير النصر بعد التعادل أمام الهلال 26 دقيقة | سعودي في الجول
مؤتمر جيسوس: من الصعب علينا تقبل سيناريو مباراة الهلال.. وهذا ما قلته لجماهير النصر 28 دقيقة | سعودي في الجول
المغرب يعلن خوض 3 مواجهات ودية استعدادا لكأس العالم 36 دقيقة | الكرة الإفريقية
سيماكان: نشعر بالحسرة.. لكننا سنفوز بالدوري في المباراة المقبلة 44 دقيقة | سعودي في الجول
"حتى إنشاء شركات استتثمارية".. ماجد سامي يطالب بإلغاء الهبوط هذا الموسم 48 دقيقة | الدوري المصري
بيتيس يفوز على إلتشي ويتأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 20 عاما 55 دقيقة | الدوري الإسباني
ذا أثليتك: ليفربول يضع 6 لاعبين ضمن المرشحين لتدعيم خط هجومه ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 2 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي 3 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مصطفى شوبير 4 خبر في الجول - الأهلي يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد مدحت عبد الهادي
/articles/529032/بيتيس-يفوز-على-إلتشي-ويتأهل-لدوري-أبطال-أوروبا-لأول-مرة-منذ-20-عاما