بيتيس يفوز على إلتشي ويتأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 20 عاما

ضمن ريال بيتيس التأهل لدوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد 2026/2027.

وفاز بيتيس على إلتشي بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب لا كارتوخا بالجولة 36 من الدوري الإسباني.

الفوز رفع رصيد بيتيس للنقطة 57 ليضمن الحصول على المركز الخامس بعد الابتعاد عن سيلتا فيجو بفارق 7 نقاط، بينما توقف رصيد إلتشي عند النقطة 39 في المركز الـ 14 بفارق الأهداف عن مراكز الهبوط.

وتأهل بيتيس لدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ موسم 2005/2006.

وكان بيتيس قد خرج من دور المجموعات خلال مشاركته الأخيرة بدوري الأبطال.

تقدم بيتيس بالهدف الأول عن طريق كوتشو هيرنانديز بالدقيقة التاسعة من عمر المباراة.

وتعادل هيكتور فورت لإلتشي بالدقيقة 41.

وشهدت الدقيقة 49 طرد ليو بيترو لاعب إلتشي ببطاقة حمراء مباشرة.

وسجل بابلو فورنالس هدف فوز بيتيس بالدقيقة 68.

واكتملت بشكل رسمي مقاعد إسبانيا الخمسة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل بمشاركة كل من برشلونة وريال مدريد وفياريال وأتلتيكو مدريد وريال بيتيس.