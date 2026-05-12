مران الزمالك - جلسة خاصة مع معتمد جمال.. وفقرة بدنية استعدادا لنهائي الكونفدرالية

الثلاثاء، 12 مايو 2026 - 23:31

كتب : FilGoal

أحمد فتوح - الزمالك ضد اتحاد العاصمة

خاض الزمالك مرانه اليوم الثلاثاء، على استاد الكلية الحربية، في إطار استعداداته لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.

ويلتقي الزمالك أمام اتحاد العاصمة، التاسعة مساء السبت المقبل 16 مايو، على استاد القاهرة، في إياب نهائي الكونفدرالية.

وانتهت مواجهة الذهاب بفوز اتحاد العاصمة بهدف نظيف، على ملعب 5 يوليو في الجزائر.

أخبار متعلقة:
نفاد تذاكر مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية الزمالك يشكر اتحاد العاصمة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة أشرف نصار: ندعم الزمالك في الكونفدرالية لأنها مباراة قومية.. ولا نحتاج استعادة الجزار

وتولى البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال، الإشراف على الفقرة البدنية للاعبين والتي بدأت بالركض حول الملعب، بالإضافة إلى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

وحصل لاعبو الزمالك على راحة من التدريبات يوم الإثنين، بعد عودة الفريق إلى القاهرة مساء الأحد، بعد خوض مواجهة الذهاب.

وعقد معتمد جمال مدرب الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران لتحفيزهم ومطالبتهم بالتركيز في التدريبات، وبذل أقصى جهد، استعدادًا لموقعة الحسم.

وأكد مدرب الزمالك على ثقته في قدرات اللاعبين على تحقيق الفوز في لقاء الإياب والتتويج بلقب كأس الكونفدرالية وإسعاد الجماهير.

وشرح معتمد جمال بعض الجوانب الفنية التي سيتم التدريب عليها خلال مران اليوم، ومنح اللاعبين تعليمات متعلقة بأدوارهم في الملعب.

كما خصص معتمد جمال، فقرة خططية خلال المران، وتقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض التدريبات الخططية، وحرص معتمد جمال على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة، قبل خوض تقسيمة فنية في ختام المران.

ويسعى الزمالك للتتويج بلقب الكونفدرالية للمرة الثالثة في تاريخه بعد بطولتي 2018 - 2019، و2023 - 2024.

فيما توج اتحاد العاصمة بلقب وحيد للكونفدرالية موسم 2022-2023.

الزمالك اتحاد العاصمة الكونفدرالية
نرشح لكم
"حتى إنشاء شركات استتثمارية".. ماجد سامي يطالب بإلغاء الهبوط هذا الموسم تصريحات نارية من أبو جريشة بعد هبوط الإسماعيلي.. "حسبي الله ونعم الوكيل في المتسبب" الإسماعيلي يخسر من وادي دجلة ويهبط للدرجة الثانية لأول مرة منذ 62 عاما بهدف المتولي.. مودرن سبورت يفوز على فاركو ويقربه من الهبوط انتهت الدوري المصري - وادي دجلة (2)-(1) الإسماعيلي عاشور والشحات على رأسهم.. الأهلي يكشف مستجدات إصابات 6 لاعبين كهرباء الإسماعيلية يهزم الجونة.. ويُقرب الإسماعيلي أكثر من الهبوط في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في إدارة ملف اللاعبين المعارين
أخر الأخبار
اسكواش – تأهل كريم عبد الجواد ونور الشربيني إلى ربع نهائي بطولة العالم 39 دقيقة | رياضة نسائية
ساوثامبتون يتجاوز ميدلسبره ويتأهل لنهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر إنزاجي: هدف بنزيمة صحيح.. ولاعبو النصر أضاعوا الوقت بعدما شعروا بالخوف 56 دقيقة | سعودي في الجول
"انتبهوا".. رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير النصر بعد التعادل أمام الهلال ساعة | سعودي في الجول
مؤتمر جيسوس: من الصعب علينا تقبل سيناريو مباراة الهلال.. وهذا ما قلته لجماهير النصر ساعة | سعودي في الجول
المغرب يعلن خوض 3 مواجهات ودية استعدادا لكأس العالم ساعة | الكرة الإفريقية
سيماكان: نشعر بالحسرة.. لكننا سنفوز بالدوري في المباراة المقبلة ساعة | سعودي في الجول
"حتى إنشاء شركات استتثمارية".. ماجد سامي يطالب بإلغاء الهبوط هذا الموسم ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 2 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي 3 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مصطفى شوبير 4 خبر في الجول - الأهلي يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد مدحت عبد الهادي
/articles/529029/مران-الزمالك-جلسة-خاصة-مع-معتمد-جمال-وفقرة-بدنية-استعدادا-لنهائي-الكونفدرالية