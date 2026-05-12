مران الزمالك - جلسة خاصة مع معتمد جمال.. وفقرة بدنية استعدادا لنهائي الكونفدرالية

خاض الزمالك مرانه اليوم الثلاثاء، على استاد الكلية الحربية، في إطار استعداداته لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.

ويلتقي الزمالك أمام اتحاد العاصمة، التاسعة مساء السبت المقبل 16 مايو، على استاد القاهرة، في إياب نهائي الكونفدرالية.

وانتهت مواجهة الذهاب بفوز اتحاد العاصمة بهدف نظيف، على ملعب 5 يوليو في الجزائر.

وتولى البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال، الإشراف على الفقرة البدنية للاعبين والتي بدأت بالركض حول الملعب، بالإضافة إلى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

وحصل لاعبو الزمالك على راحة من التدريبات يوم الإثنين، بعد عودة الفريق إلى القاهرة مساء الأحد، بعد خوض مواجهة الذهاب.

وعقد معتمد جمال مدرب الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران لتحفيزهم ومطالبتهم بالتركيز في التدريبات، وبذل أقصى جهد، استعدادًا لموقعة الحسم.

وأكد مدرب الزمالك على ثقته في قدرات اللاعبين على تحقيق الفوز في لقاء الإياب والتتويج بلقب كأس الكونفدرالية وإسعاد الجماهير.

وشرح معتمد جمال بعض الجوانب الفنية التي سيتم التدريب عليها خلال مران اليوم، ومنح اللاعبين تعليمات متعلقة بأدوارهم في الملعب.

كما خصص معتمد جمال، فقرة خططية خلال المران، وتقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض التدريبات الخططية، وحرص معتمد جمال على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة، قبل خوض تقسيمة فنية في ختام المران.

ويسعى الزمالك للتتويج بلقب الكونفدرالية للمرة الثالثة في تاريخه بعد بطولتي 2018 - 2019، و2023 - 2024.

فيما توج اتحاد العاصمة بلقب وحيد للكونفدرالية موسم 2022-2023.