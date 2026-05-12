الدوري السعودي - موعد مواجهتي النصر والهلال الحاسمتين في الجولة الأخيرة.. والقناة الناقلة

الثلاثاء، 12 مايو 2026 - 23:17

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر - الهلال

تأجلت جولة الحسم في الدوري السعودي إلى الجولة الأخيرة بعد انتهاء قمة النصر والهلال بالتعادل.

وخطف الهلال تعادلا قاتلا أمام النصر بهدف لكل فريق في الجولة الـ32.

تقدم النصر عن طريق محمد سيماكان في الدقيقة 37، قبل أن يخطف الهلال تعادلا من خطأ قاتل للحارس البرازيلي بينتو في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

ورفع النصر رصيده إلى 83 نقطة، فيما رفع الهلال رصيده إلى 78 نقطة.

ويتبقى للنصر مواجهة وحيدة أمام ضمك، فيما يلعب الهلال مباراتين أمام نيوم والفيحاء.

وخاض النصر مواجهة الجولة الـ 33 مبكرًا أمام الشباب والتي حقق خلالها الفوز أمام الشباب 4-2، نظرا لخوضه مواجهة نهائي دوري أبطال آسيا 2 أمام جامبا أوساكا الياباني يوم السبت 16 مايو.

ويلعب الهلال أمام نيوم يوم السبت 16 مايو الساعة 7:05 في مباراة الجولة الـ 33.

فيما تقام مواجهاتي الجولة الأخيرة في نفس الوقت.

موعد مواجهتي الجولة الأخيرة

ويستضيف النصر منافسه ضمك، فيما يخرج الهلال لمواجهة الفيحاء في الجولة الـ 34.

وتقام المباراتان التاسعة مساء الخميس 21 مايو، الساعة 9 مساءً.

وتنقل مباريات الدوري السعودي عبر قناة ثمانية.

