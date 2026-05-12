تصريحات نارية من أبو جريشة بعد هبوط الإسماعيلي.. "حسبي الله ونعم الوكيل في المتسبب"

فتح محمد صلاح أبو جريشة النار على المسؤولين عن إدارة نادي الإسماعيلي بعد هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى المصري.

وخسر الإسماعيلي أمام وادي دجلة بهدفين لهدف ليتأكد هبوطه للدرجة الأدنى من الدوري المصري.

وقال أبو جريشة عبر قناة أون سبورت: "لا أستطيع التعبير عن هذا الموقف بعد هبوط الإسماعيلي، لقطة مشجع الدراويش في المدرجات عندما قال "حسبي الله ونعم الوكيل" هي التي تعبر عن الحالة التي يمر بها النادي".

وأضاف "الجمهور وصل لمرحلة من "الزهق" لما وصل له الإسماعيلي".

وأكمل "حسبي الله ونعم الوكيل في أي مسؤول في النادي تسبب في هبوط الإسماعيلي، لأنهم كانوا يبحثون عن مصالحهم الشخصية بدلا من خدمة النادي".

وأتم تصريحاته "من استطاع تدمير الإسماعيلي كان في غاية الذكاء إلى أن دفع بالفريق للهبوط".