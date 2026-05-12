تصريحات نارية من أبو جريشة بعد هبوط الإسماعيلي.. "حسبي الله ونعم الوكيل في المتسبب"
الثلاثاء، 12 مايو 2026 - 22:08
كتب : FilGoal
فتح محمد صلاح أبو جريشة النار على المسؤولين عن إدارة نادي الإسماعيلي بعد هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى المصري.
وخسر الإسماعيلي أمام وادي دجلة بهدفين لهدف ليتأكد هبوطه للدرجة الأدنى من الدوري المصري.
وقال أبو جريشة عبر قناة أون سبورت: "لا أستطيع التعبير عن هذا الموقف بعد هبوط الإسماعيلي، لقطة مشجع الدراويش في المدرجات عندما قال "حسبي الله ونعم الوكيل" هي التي تعبر عن الحالة التي يمر بها النادي".
وأضاف "الجمهور وصل لمرحلة من "الزهق" لما وصل له الإسماعيلي".
وأكمل "حسبي الله ونعم الوكيل في أي مسؤول في النادي تسبب في هبوط الإسماعيلي، لأنهم كانوا يبحثون عن مصالحهم الشخصية بدلا من خدمة النادي".
وأتم تصريحاته "من استطاع تدمير الإسماعيلي كان في غاية الذكاء إلى أن دفع بالفريق للهبوط".
نرشح لكم
القسم الثاني ب - النصر يتأهل لدوري المحترفين بعد الفوز على بورفؤاد القسم الثاني ب - بقيادة محمد صلاح.. تيم أول الصاعدين لدوري المحترفين القسم الثالث - نادي سمارت يتقدم بطلب رسمي لاتحاد الكرة لاستبعاد أورانج رئيس بترول أسيوط: سنلعب على ملعبنا في الممتاز.. و80% من قوام الفريق مستمر معنا عبد المقصود: اتفقنا على عودة بترول أسيوط للدوري الممتاز بعد 3 سنوات وهو ما حدث دوري المحترفين - 3 أندية تتنافس على المقعد الأخير في الممتاز.. وبروكسي قد يغير وجهة المتأهل دوري المحترفين - بترول أسيوط إلى الدوري الممتاز بعد غياب 16 عاما.. وهبوط صادم لأسوان دورة الترقي للمحترفين - الأولمبي يتعادل مع بلقاس سيتي.. والحسم في الإياب