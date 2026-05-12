الإسماعيلي يخسر من وادي دجلة ويهبط للدرجة الثانية لأول مرة منذ 62 عاما

الثلاثاء، 12 مايو 2026 - 22:05

كتب : عبد الرحمن فوزي

وادي دجلة ضد الإسماعيلي

في ليلة غير سعيدة، خسرت الكرة المصرية أحد أكبر الفرق الجماهيرية التاريخية بالدوري المصري الممتاز.

وخسر الإسماعيلي من وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على استاد السلام بالجولة العاشرة من مرحلة الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

بتلك النتيجة هبط الإسماعيلي بشكل رسمي بدوري المحترفين بعد توقف رصيده عند النقطة 19 في المركز الأخير حتى الآن وبفارق 11 نقطة عن كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز العاشر بالمجموعة وغير المؤدي للهبوط.

أخبار متعلقة:
كهرباء الإسماعيلية يهزم الجونة.. ويُقرب الإسماعيلي أكثر من الهبوط مواعيد مباريات الثلاثاء 12 مايو 2026.. الإسماعيلي ضد دجلة وكلاسيكو السعودية الإسماعيلي يتشبث بأمل البقاء بتعادل سلبي مع البنك بـ 10 لاعبين لفت نظر وغرامة على الإسماعيلي ضمن عقوبات الجولة الثامنة لمرحلة البقاء في الدوري

وهبط الإسماعيلي لدوري الدرجة الثانية لأول مرة منذ 62 عاما.

وكان الإسماعيلي قد هبط للمرة الأخيرة في موسم 1957/1958، قبل أن يعود في موسم 1962/1963 ومنذ ذلك الحين لم يغب أبدا عن الدوري الممتاز.

وارتفع رصيد وادي دجلة للنقطة 48 في صدارة مجموعة الهبوط.

الشوط الأول انتهى بتقدم وادي دجلة بهدف عن طريق محمود دياسطي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني أضاف دياسطي الهدف الثاني بالدقيقة 61 بتسديدة جديدة من داخل منطقة الجزاء.

وسجل إريك تراوري هدف الإسماعيلي الوحيد بالدقيقة 73 برأسية مستغلا خروج خاطئ من حارس المرمى.

وشهدت الدقيقة 91 طرد محمد عبد الله لاعب الإسماعيلي لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وسيتبقى للإسماعيلي 3 مباريات كتحصيل حاصل بالدوري هذا الموسم ضد زد والاتحاد السكندري وفاركو.

وادي دجلة الإسماعيلي الدوري المصري
نرشح لكم
"حتى إنشاء شركات استتثمارية".. ماجد سامي يطالب بإلغاء الهبوط هذا الموسم مران الزمالك - جلسة خاصة مع معتمد جمال.. وفقرة بدنية استعدادا لنهائي الكونفدرالية تصريحات نارية من أبو جريشة بعد هبوط الإسماعيلي.. "حسبي الله ونعم الوكيل في المتسبب" بهدف المتولي.. مودرن سبورت يفوز على فاركو ويقربه من الهبوط انتهت الدوري المصري - وادي دجلة (2)-(1) الإسماعيلي عاشور والشحات على رأسهم.. الأهلي يكشف مستجدات إصابات 6 لاعبين كهرباء الإسماعيلية يهزم الجونة.. ويُقرب الإسماعيلي أكثر من الهبوط في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في إدارة ملف اللاعبين المعارين
أخر الأخبار
اسكواش – تأهل كريم عبد الجواد ونور الشربيني إلى ربع نهائي بطولة العالم 38 دقيقة | رياضة نسائية
ساوثامبتون يتجاوز ميدلسبره ويتأهل لنهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر إنزاجي: هدف بنزيمة صحيح.. ولاعبو النصر أضاعوا الوقت بعدما شعروا بالخوف 56 دقيقة | سعودي في الجول
"انتبهوا".. رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير النصر بعد التعادل أمام الهلال ساعة | سعودي في الجول
مؤتمر جيسوس: من الصعب علينا تقبل سيناريو مباراة الهلال.. وهذا ما قلته لجماهير النصر ساعة | سعودي في الجول
المغرب يعلن خوض 3 مواجهات ودية استعدادا لكأس العالم ساعة | الكرة الإفريقية
سيماكان: نشعر بالحسرة.. لكننا سنفوز بالدوري في المباراة المقبلة ساعة | سعودي في الجول
"حتى إنشاء شركات استتثمارية".. ماجد سامي يطالب بإلغاء الهبوط هذا الموسم ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 2 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي 3 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مصطفى شوبير 4 خبر في الجول - الأهلي يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد مدحت عبد الهادي
/articles/529023/الإسماعيلي-يخسر-من-وادي-دجلة-ويهبط-للدرجة-الثانية-لأول-مرة-منذ-62-عاما