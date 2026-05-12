الإسماعيلي يخسر من وادي دجلة ويهبط للدرجة الثانية لأول مرة منذ 62 عاما

في ليلة غير سعيدة، خسرت الكرة المصرية أحد أكبر الفرق الجماهيرية التاريخية بالدوري المصري الممتاز.

وخسر الإسماعيلي من وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على استاد السلام بالجولة العاشرة من مرحلة الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

بتلك النتيجة هبط الإسماعيلي بشكل رسمي بدوري المحترفين بعد توقف رصيده عند النقطة 19 في المركز الأخير حتى الآن وبفارق 11 نقطة عن كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز العاشر بالمجموعة وغير المؤدي للهبوط.

وهبط الإسماعيلي لدوري الدرجة الثانية لأول مرة منذ 62 عاما.

وكان الإسماعيلي قد هبط للمرة الأخيرة في موسم 1957/1958، قبل أن يعود في موسم 1962/1963 ومنذ ذلك الحين لم يغب أبدا عن الدوري الممتاز.

وارتفع رصيد وادي دجلة للنقطة 48 في صدارة مجموعة الهبوط.

الشوط الأول انتهى بتقدم وادي دجلة بهدف عن طريق محمود دياسطي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني أضاف دياسطي الهدف الثاني بالدقيقة 61 بتسديدة جديدة من داخل منطقة الجزاء.

وسجل إريك تراوري هدف الإسماعيلي الوحيد بالدقيقة 73 برأسية مستغلا خروج خاطئ من حارس المرمى.

وشهدت الدقيقة 91 طرد محمد عبد الله لاعب الإسماعيلي لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وسيتبقى للإسماعيلي 3 مباريات كتحصيل حاصل بالدوري هذا الموسم ضد زد والاتحاد السكندري وفاركو.