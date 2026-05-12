سلة – سبورتنج بطلا لدوري السيدات بالفوز على الأهلي.. ويحقق الثلاثية المحلية

الثلاثاء، 12 مايو 2026 - 21:51

كتب : عمرو عبد المنعم

سبورتنج بطلا للدوري المصري لكرة السلة للسيدات

توج فريق سبورتنج لكرة السلة للسيدات بلقب الدوري المصري للسيدات بعد الفوز على الأهلي في النهائي.

وفاز سبورتنج على الأهلي في المباراة الثالثة بنتيجة 79-69.

ليحسم سلسلة نهائي الدوري لصالحه بنتيجة 3-0 في عدد المباريات.

وبذلك يكون سبورتنج حقق الثلاثية المحلية للموسم الحالي بعدما جمع بين 3 بطولات وهي الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري.

وتفوق سبورتنج في كل البطولات على الأهلي في النهائي.

واستعاد فريق سبورتنج لقب الدوري المصري بعد غياب 3 مواسم فاز فيها الأهلي بالبطولة.

