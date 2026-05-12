سلة – سبورتنج بطلا لدوري السيدات بالفوز على الأهلي.. ويحقق الثلاثية المحلية
الثلاثاء، 12 مايو 2026 - 21:51
كتب : عمرو عبد المنعم
توج فريق سبورتنج لكرة السلة للسيدات بلقب الدوري المصري للسيدات بعد الفوز على الأهلي في النهائي.
وفاز سبورتنج على الأهلي في المباراة الثالثة بنتيجة 79-69.
ليحسم سلسلة نهائي الدوري لصالحه بنتيجة 3-0 في عدد المباريات.
وبذلك يكون سبورتنج حقق الثلاثية المحلية للموسم الحالي بعدما جمع بين 3 بطولات وهي الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري.
وتفوق سبورتنج في كل البطولات على الأهلي في النهائي.
واستعاد فريق سبورتنج لقب الدوري المصري بعد غياب 3 مواسم فاز فيها الأهلي بالبطولة.
