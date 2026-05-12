حول قضية نيجريرا.. برشلونة يرد على تصريحات بيريز

الثلاثاء، 12 مايو 2026 - 21:50

كتب : FilGoal

خوان لابورتا - فلورنتينو بيريز

أعلن نادي برشلونة دراسة تصريحات فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

ونشر برشلونة بيان للرد على تصريحات بيريز خلال المؤتمر الصحفي الذي أجراه مساء اليوم الثلاثاء.

وتحدث بيريز خلال المؤتمر عن قضية نيجريرا واصفا إياها بالفضيحة الأكبر في تاريخ كرة القدم.

أخبار متعلقة:
قائمة السويد – إيزاك وجيوكيريس على رأس الهجوم.. وغياب لاعب برشلونة في كأس العالم فليك يعلن اتفاقه مع برشلونة على تمديد عقده حتى 2028 لامين يامال يرفع علم فلسطين خلال احتفالات برشلونة بالتتويج بالدوري رئيس برشلونة المؤقت: نعمل على تجديد عقد فليك.. وسنبرم صفقة كبيرة

وجاء بيان برشلونة كالتالي:

بخصوص المؤتمر الصحفي الذي دعا إليه فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد، نود إعلامكم بأن قسمنا القانوني يدرس بعناية تصريحاته واتهاماته".

وقال بيريز خلال المؤتمر الصحفي: "سمعنا رئيس اللجنة الفنية للحكام يقول إنه يجب علينا نسيان قضية نيجريرا، كيف لنا أن ننساها؟ هذه حادثة لا سابقة لها في كرة القدم، إنها أكبر قضية فساد في التاريخ، علينا أن نكافح هذا".

وشدد "في قضية نيجريرا لم يتضرر ريال مدريد وحده، بل تضررت فرق أخرى أيضا، برشلونة دائما ما يخرج منتصرا، لنر إن كان الاتحاد الأوروبي سيتدخل في هذا الأمر، لأنه من المؤكد أنه سيفعل".

وتوج برشلونة بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ 29 في تاريخه قبل جولات على النهاية.

برشلونة فلورينتينو بيريز ريال مدريد
نرشح لكم
بيتيس يفوز على إلتشي ويتأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 20 عاما بيريز: ما حدث بين تشواميني وفالفيردي طبيعي.. ولن أستقيل من رئاسة ريال مدريد ريال مدريد يستعيد مبابي وكارباخال قبل مواجهة أوفييدو فليك: رفع يامال لعلم فلسطين؟ لا أحب ذلك كثيرا لكنه بلغ سن الرشد فليك يعلن اتفاقه مع برشلونة على تمديد عقده حتى 2028 ماركا: راموس يتوصل لاتفاق من أجل شراء نادي إشبيلية بعد تعادل جيرونا مع فايكانو.. ريال أوفييدو يهبط لدوري الدرجة الثانية آس: ريال مدريد يستعد لإجراء تغييرات جذرية بعد الموسم الصفري
أخر الأخبار
مؤتمر إنزاجي: هدف بنزيمة صحيح.. ولاعبو النصر أضاعوا الوقت بعدما شعروا بالخوف 16 دقيقة | سعودي في الجول
"انتبهوا".. رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير النصر بعد التعادل أمام الهلال 26 دقيقة | سعودي في الجول
مؤتمر جيسوس: من الصعب علينا تقبل سيناريو مباراة الهلال.. وهذا ما قلته لجماهير النصر 28 دقيقة | سعودي في الجول
المغرب يعلن خوض 3 مواجهات ودية استعدادا لكأس العالم 36 دقيقة | الكرة الإفريقية
سيماكان: نشعر بالحسرة.. لكننا سنفوز بالدوري في المباراة المقبلة 44 دقيقة | سعودي في الجول
"حتى إنشاء شركات استتثمارية".. ماجد سامي يطالب بإلغاء الهبوط هذا الموسم 48 دقيقة | الدوري المصري
بيتيس يفوز على إلتشي ويتأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 20 عاما 55 دقيقة | الدوري الإسباني
ذا أثليتك: ليفربول يضع 6 لاعبين ضمن المرشحين لتدعيم خط هجومه ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 2 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي 3 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مصطفى شوبير 4 خبر في الجول - الأهلي يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد مدحت عبد الهادي
/articles/529021/حول-قضية-نيجريرا-برشلونة-يرد-على-تصريحات-بيريز