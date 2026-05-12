حول قضية نيجريرا.. برشلونة يرد على تصريحات بيريز

أعلن نادي برشلونة دراسة تصريحات فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

ونشر برشلونة بيان للرد على تصريحات بيريز خلال المؤتمر الصحفي الذي أجراه مساء اليوم الثلاثاء.

وتحدث بيريز خلال المؤتمر عن قضية نيجريرا واصفا إياها بالفضيحة الأكبر في تاريخ كرة القدم.

وجاء بيان برشلونة كالتالي:

بخصوص المؤتمر الصحفي الذي دعا إليه فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد، نود إعلامكم بأن قسمنا القانوني يدرس بعناية تصريحاته واتهاماته".

وقال بيريز خلال المؤتمر الصحفي: "سمعنا رئيس اللجنة الفنية للحكام يقول إنه يجب علينا نسيان قضية نيجريرا، كيف لنا أن ننساها؟ هذه حادثة لا سابقة لها في كرة القدم، إنها أكبر قضية فساد في التاريخ، علينا أن نكافح هذا".

وشدد "في قضية نيجريرا لم يتضرر ريال مدريد وحده، بل تضررت فرق أخرى أيضا، برشلونة دائما ما يخرج منتصرا، لنر إن كان الاتحاد الأوروبي سيتدخل في هذا الأمر، لأنه من المؤكد أنه سيفعل".

وتوج برشلونة بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ 29 في تاريخه قبل جولات على النهاية.