انتهت في الدوري السعودي - النصر (1)-(1) الهلال.. نهاية صادمة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر ضد الهلال بالدوري السعودي.

ويحل الهلال ضيفا على النصر ضمن الجولة 32 من الدوري السعودي.

لمتابعة مباراة النصر ضد الهلال دقيقة بدقيقة من هنا.

ق90+8 هدف التعادل في الوقت القاتل

ق88 سافيتش يهدر فرصة تسجيل هدف التعادل للهلال

ق80 انطلاقة رائعة من جواو فيليكس وتسديدة مباغتة في اتجاه المرمى يبعدها ياسين بونو ببراعة

ق65 ركلة حرة مباشرة للنصر في وسط ملعب الهلال من جهة اليمين، نفذت بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع سريعا عن مناطق الخطورة.

ق56 انطلاقة عن طريق ساديو ماني لاعب النصر على الجبهة اليسرى أنهاها بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل سهل للحارس ياسين بونو.

ق46 رونالدو يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45+2 هدف محقق ضائع للنصر عن طريق كينجسلي كومان المنفرد بالمرمى داخل منطقة الجزاء بتسديدة ارتدت من القائم الأيسر للمرمى.

ق37 جووول: ركلة ركنية للنصر، نفذها مارسيلو بروزوفيتش بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث تمكن كينجسلي كومان برأسية من تهيئة الكرة لزميله محمد سيماكان الذي أطلق تسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

هدف محمد سيماكان الذي افتتح ديربي العاصمة لصالح النصر ⚽️🟡#النصر_الهلال | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/L5XF2GCRIs — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) May 12, 2026

ق12 عرضية من الجبهة اليمنى للنصري عن طريق كينجسلي كومان إلى داخل منطقة الجزاء استخلصها الدفاع في الوقت المناسب قبل رأسية كريستيانو رونالدو.

ق3 كريم بنزيمة يهدر فرصة محققة للتسجيل بعد انفراد تام بالمرمى وتصدي رائع من بينتو حارس مرمى النصر

انطلاق المباراة