مباشر الدوري السعودي - النصر (1)-(0) الهلال.. رونالدو يهدر الثاني

الثلاثاء، 12 مايو 2026 - 20:58

كتب : FilGoal

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر ضد الهلال بالدوري السعودي.

ويحل الهلال ضيفا على النصر ضمن الجولة 32 من الدوري السعودي.

ق46 رونالدو يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45+2 هدف محقق ضائع للنصر عن طريق كينجسلي كومان المنفرد بالمرمى داخل منطقة الجزاء بتسديدة ارتدت من القائم الأيسر للمرمى.

ق37 جووول: ركلة ركنية للنصر، نفذها مارسيلو بروزوفيتش بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث تمكن كينجسلي كومان برأسية من تهيئة الكرة لزميله محمد سيماكان الذي أطلق تسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ق12 عرضية من الجبهة اليمنى للنصري عن طريق كينجسلي كومان إلى داخل منطقة الجزاء استخلصها الدفاع في الوقت المناسب قبل رأسية كريستيانو رونالدو.

ق3 كريم بنزيمة يهدر فرصة محققة للتسجيل بعد انفراد تام بالمرمى وتصدي رائع من بينتو حارس مرمى النصر

انطلاق المباراة

