بيريز: ما حدث بين تشواميني وفالفيردي طبيعي.. ولن أستقيل من رئاسة ريال مدريد

أجرى فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد مؤتمرا صحفيا ناريا للحديث عن قضايا تخص النادي خلال الفترة الماضية.

وشدد بيريز خلال المؤتمر على عدم نيته الرحيل عن رئاسة النادي، كما أعلن نيته الترشح لفترة جديدة.

وقال بيريز خلال المؤتمر الصحفي: "يؤسفني أن أقول لكم إنني لن أستقيل. لقد طلبت من اللجنة الانتخابية بدء العملية الانتخابية، وهي الانتخابات التي سنخوضها بقائمتنا الحالية" .

وواصل "أدعو إلى إجراء الانتخابات لأنني عملت منذ عام 2000 على أن يكون ملاك النادي هم الأعضاء، على عكس ما يحدث في أندية أخرى" "قالوا إنني غير موجود، وإنني مريض، بل وذكروا أنني مصاب بسرطان في مراحله الأخيرة".

وأكمل "أنا أواصل يوميا رئاسة ريال مدريد وإدارة شركتي، التي تعد من الشركات الرائدة عالميا في مجال البنية التحتية وتحقق إيرادات تصل إلى 50 مليار يورو سنويا"

واستمر "نحن نفتخر بهذا النادي، لن أغادر وسأكون آخر عضو يغادر ريال مدريد، الأعضاء هم الملاك وإذا أراد أي شخص الترشح للانتخابات، لا ينبغي له أن يهدد بالترشح فحسب، الفرصة متاحة أمامهم، فليشرحوا كيف سيمولون حملتهم، لقد ضمنت 170 مليون يورو عام 2000 حتى يتمكن اللاعبون من الحصول على رواتبهم".

وكشف "ريال مدريد يتمتع اليوم بوضع مالي ممتاز، يزعم البعض أن تكلفة بناء الملعب بدأت بـ 600 مليون يورو وانتهت بمليار و300 مليون وهذا غير صحيح، فقد بلغت تكلفة السقف 600 مليون يورو، ثم تكلفة المجال السفلي 400 مليون ثم تكلفة ديكورات الملعب، لهذا السبب التكلفة الإجمالية مليار و200 أو مليار و300".

وشدد "سأترشح لهذه الانتخابات لأن هناك جماعات حاولت السيطرة على النادي، إحدى هذه الجماعات هي الصحافة، ثم هناك جماهير ريال مدريد المتشددة، وبعضهم لا يزالون في الداخل، لن يسمح لهم بالعودة أبدا، دائما ما أتلقى التهاني على التخلص من الجماهير العنيفة، لدي دعم الأعضاء وهم الملاك، وهناك أيضا سماسرة التذاكر الذين يجب التخلص منهم، لقد طردنا 1600 منهم على مر السنين لبيعهم التذاكر الموسمية".

وأردف "سمعنا رئيس اللجنة الفنية للحكام يقول إنه يجب علينا نسيان قضية نيجريرا، كيف لنا أن ننساها؟ هذه حادثة لا سابقة لها في كرة القدم، إنها أكبر قضية فساد في التاريخ، علينا أن نكافح هذا".

وتابع "إذا كنتم تريدونني أن أغادر، سأغادر عندما يهزمني أحد في الانتخابات، سأستمر دائما في الدفاع عن مبدأ أن الملكية تعود للأعضاء".

وأكمل "لن أتحدث عن المدربين أو اللاعبين، أنا هنا لأعلن ترشحي للرئاسة لأنني أريد ضمان بقاء ريال مدريد مملوكا لأعضائه، لن أتحدث عن الجانب الرياضي اليوم".

"مورينيو هو المدرب القادم؟ لم أعتقد أنهم سيسألونني ذلك".

وشدد "في قضية نيجريرا لم يتضرر ريال مدريد وحده، بل تضررت فرق أخرى أيضا، برشلونة دائما ما يخرج منتصرا، لنر إن كان الاتحاد الأوروبي سيتدخل في هذا الأمر، لأنه من المؤكد أنه سيفعل".

وأضاف "أدعو هذا العام لوجود مرشحين ضدي في الانتخابات، أريدهم أن يترشحوا وأن نتحدث عن كرة القدم، لكنني لا أريدهم أن يقوموا بأي عمل مشبوه في الخفاء، أريدهم أن يكونوا شفافين وألا يروجوا لفكرة أن هذا نظام ديكتاتوري".

واستمر "ما حدث بين تشواميني وفالفيردي أمر فظيع، والأفظع هو نشره للعلن، أؤكد لكم أنه لا يمر موسم دون أن يتشاجر اثنان أو أربعة لاعبين، لكن هذه المشاجرات تبقى في غرفة الملابس، يتجادل اللاعبون الشباب هكذا، وفي النهاية لا يترتب على ذلك شيء، فهم أصدقاء أيضا، الفوضى التي حاول البعض تصويرها مروعة والتسريب أسوأ لأنه يوحي بوجود ما هو أكثر من مجرد شجار، أعتقد أنه خلال 26 عاما قضيتها كرئيس هذه المرة الأولى التي أرى فيها شيئا كهذا وهذا يقلقني أيضا".

وأضاف "قبلي لم يكن اللاعبين يحصلون على رواتبهم، وحتى العمال، وأنا لا أريد القبلات مقابل ذلك".

وشدد "لا أريد أي أموال من ريال مدريد ولا أسعى لأي مصالح أو شهرة، أعيش حياة هادئة وحصلت على 66 لقبا وسأحاول تحسين هذا الرقم".

وأضاف "أعضاء ريال مدريد لا يجب عليهم انتقاد اللاعبين أو إطلاق الصافرات ضدهم، ولكن عليهم دعمهم، هناك عناصر سيئة داخل النادي وقد تعرفنا عليهم منذ طرد ألتراس سور، يؤلمني عندما يطلقون صافرات الاستهجان ضد لاعب بسبب لقطة، يجب أن يكونوا هناك لمساعدته".

وأتم "في النهاية شكرا جزيلا، إذا استمروا في التدخل فسأحضر إلى هنا وأقول ما أفكر فيه بأفضل طريقة ممكنة للدفاع عن الأضعاء، شكرا لكم ولا أمانع تكرار ذلك مرة أخرى، فهذا النقاش ضروري، أعداء ريال مدريد يتم كشفهم في وسائل الإعلام، وفلورينتينو بيريز لن يرحل حتى يريد الأعضاء ذلك".

وخسر ريال مدريد جميع البطولات المتاحة خلال الموسم الحالي بعد الخسارة من برشلونة في الكلاسيكو ليفقد فرصة المنافسة على الدوري الإسباني.