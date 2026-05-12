تشكيل النصر - رونالدو وماني وجواو فليكس يقودون الهجوم أمام الهلال
الثلاثاء، 12 مايو 2026 - 20:17
كتب : FilGoal
يخوض النصر مباراة الهلال بالقوة الضاربة من أجل حسم لقب الدوري السعودي.
ويلعب الهلال أمام النصر بعد قليل ضمن الجولة 32 من الدوري السعودي.
وجاء تشكيل النصر أمام الهلال كالتالي:
حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.
الدفاع: نواف بوشل – إينييجو مارتينز – محمد سياماكان – عبد الإله العمري.
الوسط: علي الحسن – مارسيلو بروزوفيتش – كينجسلي كومان.
الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – جواو فيليكس.
ويحتاج النصر للفوز على الهلال لحسم لقب الدوري بشكل رسمي.
ويحتل النصر صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 82 نقطة، مقابل 77 نقطة للهلال لكنه لعب مباراة أقل.
