كأس العالم.. هل مونديال أمريكا للأثرياء فقط؟

قبل شهر من انطلاق كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تتزايد المؤشرات على أن النسخة الأكبر في تاريخ البطولة ستصبح أيضًا الأكثر تكلفة على جيوب الجماهير.

فبين أسعار تذاكر "فلكية" وتكاليف إقامة تضاعفت عدة مرات، يجد المشجع التقليدي نفسه أمام تساؤل صعب: هل هناك مكان للجمهور الحقيقي في مدرجات المونديال؟

الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يروج للبطولة، التي تضم 48 منتخبًا لأول مرة، كخطوة لتعزيز عالمية اللعبة، لكن خلف بريق الأرقام القياسية المتوقعة للأرباح، تظهر فجوة مقلقة تهدد بغياب "نبض المدرجات" المعتاد، وسط مؤشرات على عزوف جماهيري قسري بسبب العوائق المادية واللوجستية.

التأشيرات.. "جدار بيروقراطي" يحجب حلم المونديال

لطالما كانت الولايات المتحدة وكندا وجهتين يصعب الحصول على تأشيرات سياحية لزيارتهما، لكن الآمال كانت معقودة على "ليونة قنصلية" تماشيًا مع روح المونديال.

إلا أن الواقع جاء مخيبًا للآمال؛ حيث يواجه المشجعون، خاصة من الدول النامية التي تشكل أكثر من 60% من المنتخبات المشاركة في البطولة، تدقيقًا أمنيًا هو الأشد في تاريخ المسابقة.

المشهد أمام السفارة الأمريكية في القاهرة يختصر القصة، ففي وقت كان من المفترض أن تعج فيه المنطقة بمئات الطامحين للسفر لمؤازرة أحفاد الفراعنة، بدت الطوابير - التي كانت تمتد لعشرات الأمتار قبل عامين - شبه مختفية.

بدا المشهد خاويًا إلا من حالات فردية، شملت أشخاصًا تم استدعاؤهم لإلغاء تأشيراتهم السياحية القائمة بالفعل، مما يعكس حالة من الإحباط وانعدام اليقين سادت منصات التواصل الاجتماعي بين مشجعين رُفضت طلباتهم أو أثقلت كاهلهم تكاليف السفر.

التعقيدات لم تكن إدارية فحسب، بل جيوسياسية أيضا؛ فالجماهير في قطر والعراق والسعودية -وهي دول حاضرة في العرس الكروي- وجدت أنفسها في مهب الريح.

فقد أدت التوترات الإقليمية بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية إلى إغلاق أو تقليص الخدمات القنصلية بالسفارات الأمريكية في تلك الدول، ما جعل الحصول على تأشيرة دخول لحضور المونديال "مهمة مستحيلة".

وما زاد من يأس الجماهير هو غياب "روح التسهيلات" التي ميزت النسخ السابقة؛ فبينما قدمت قطر "بطاقة هيا" كبوابة دخول سحرية في 2022، وفتحت روسيا أبوابها بـ "بطاقة المشجع" في 2018، وأعفت البرازيل الجماهير من رسوم التأشيرة في 2014، أصرت دول "مونديال الشمال الأمريكي" على اتباع إجراءات صارمة دون أي استثناءات لحاملي تذاكر المباريات.

ولا تتوقف العوائق عند حدود القادمين من الخارج، بل تمتد لتلقي بظلالها على ملايين المهاجرين المقيمين داخل الولايات المتحدة.

إذ تسيطر حالة من التوجس على المشجعين ذوي الأوضاع القانونية غير المستقرة، وسط مخاوف حقيقية من تحول محيط الملاعب إلى "نقاط اصطياد" لترحيلهم.

هذه المخاوف ليست وليدة الصدفة، بل تستند إلى سوابق أثارت جدلًا واسعًا؛ فخلال بطولة كأس العالم للأندية العام الماضي، رصدت تقارير عمليات توقيف لمشجعين بسبب وضعهم القانوني في الإقامة أثناء توجههم للمباريات.

ودفع هذا المشهد منظمات حقوقية لتوجيه انتقادات لاذعة للاتحاد الدولي للعبة، محذرة من خطر تحويل العرس الكروي العالمي إلى ساحة لمطاردة الجماهير على أبواب المدرجات، وهو ما قد يفرغ مدرجات البطولة من فئة واسعة من عشاق الكرة اللاتينية والأفريقية المقيمين في "بلاد العم سام".

سماء ملتهبة تُضاعف أعباء الرحلة

ولم تكن تعقيدات التأشيرات سوى "أول الغيث" في سلسلة العقبات؛ إذ جاءت أزمة أسعار وقود الطائرات لتهوي بطموحات كثير من المشجعين.

فمع تصاعد التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، سجلت أسعار النفط قفزات تاريخية، ترجمتها شركات الطيران على الفور إلى "رسوم وقود" إضافية، مما دفع أسعار تذاكر الطيران لمستويات غير مسبوقة، جعلت من "عبور المحيطات" حلمًا باهظ الثمن.

وفي ضربة قوية لشريحة مشجعي "الميزانيات المحدودة"، أعلنت شركة "سبريت" الأمريكية للطيران إغلاق أبوابها رسميًا عقب خسائر فادحة قبل شهر واحد من انطلاق البطولة؛ وهو ما يعني "تبخّر" مئات الآلاف من المقاعد منخفضة التكلفة التي كان يراهن عليها المشجعون للتنقل بين المدن المضيفة المتباعدة جغرافيًا في أمريكا الشمالية.

ومع خروج "أجنحة الفقراء" من الخدمة، يجد المشجعون أنفسهم أمام خيارات مريرة؛ فإما الإذعان لأسعار شركات الطيران الكبرى للحاق بمنتخباتهم التي تفرض قواعد البطولة تنقلها بين عدة مدن، أو مواجهة صعوبة التنقل برًا في قارة تمتد لآلاف الكيلومترات بين ملاعب كندا والمكسيك والولايات المتحدة، وهو ما يهدد بحرمان المنتخبات من وجود جماهيرها الفعلية في المدرجات لصالح "مقاعد صامتة" أو شاغرة.

التذاكر: رفاهية تُقصي المشجعين الحقيقيين

وتكشف بيانات مونديال 2026 عن قفزة سعرية في تذاكر المباريات، جعلت من مجرد دخول الملعب "عبئًا تعجيزيًا" لقطاع واسع من مشجعي المنتخبات المشاركة.

وبالمقارنة مع آخر نسختين للبطولة، يظهر بجلاء حجم الفجوة السعرية التي تلاشت معها آمال "مشجعي الدرجة الثالثة"؛ فبينما كان بإمكان ذلك المشجع حضور مباراة في دور المجموعات بمونديال روسيا 2018 مقابل 105 دولارات، وانخفض السعر في قطر 2022 إلى 69 دولارًا، قفز الحد الأدنى في النسخة الحالية ليتراوح بين 155 و550 دولارًا للمقعد الواحد، وهي أرقام مرشحة للارتفاع الحاد في السوق السوداء تبعًا لأهمية كل مباراة.

أما حلم التواجد في المباراة النهائية، فقد بات ضربًا من الخيال لهذه الشريحة؛ فبعد أن سجلت تذكرة الفئة الثالثة لنهائي روسيا 455 دولارًا، وارتفعت في قطر إلى 604 دولارات، تشير الأسعار الرسمية لنهائي 2026 إلى أن أقل تذكرة متاحة للفئات الدنيا لا تقل عن أربعة أرقام، حيث تبدأ من 4028 دولارًا، وهو ما يعادل نحو سبعة أضعاف سعر الفئة الموازية في النسخة السابقة.

وفي الوقت الذي يصارع فيه مشجعو الفئة الثالثة لتوفير ثمن تذكرة "خلف المرمى"، يغرق السوق في أرقام تستهدف النخبة المالية حصرًا. إذ لم تعد منصة إعادة البيع الرسمية التابعة للفيفا مكاناً لتبادل التذاكر التقليدي، بل تحولت إلى ما يشبه "بورصة المليارديرات"؛ حيث رصدت التقارير عرض تذاكر للمباراة النهائية بمبالغ وصلت إلى عشرات الآلاف من الدولارات للتذكرة الواحدة، في مؤشر صارخ على تحول العرس الكروي العالمي إلى "نادٍ مغلق" للنخبة.

تكاليف الإقامة الباهظة ومؤشرات العزوف.

وانعكست تكاليف الإقامة المرتفعة في مؤشرات عزوف جماهيري قبيل البطولة؛ إذ تسبب رفع أسعار الغرف الفندقية بنسبة وصلت إلى 340%، بمتوسط 450 دولاراً لليلة الواحدة، في حالة نفور واسعة بين المشجعين التقليديين، وفقًا لتقرير حديث صادر عن جمعية الفنادق وأماكن الضيافة الأمريكية (AHLA).

وكشفت بيانات الجمعية الصادرة في مايو 2026، أن 80% من أصحاب الفنادق في المدن المضيفة لمباريات البطولة رصدوا وتيرة حجوزات "أقل بكثير" من التوقعات الأولية.

وأشار التقرير إلى "إشارات طلب مضللة" أحدثها (فيفا) عبر حجز أعداد ضخمة من الغرف ثم إلغائها لاحقًا، مما تسبب في ارتباك السوق وفشل الفنادق في جذب المشجع الدولي.

وتجلت خيبة الأمل في تحليل الأسواق المحلية؛ ففي مدينة كانساس سيتي، أفاد نحو 90% من أصحاب الفنادق بأن إشغال الغرف يقل عن معدلات الصيف العادية التي لا تشهد أي فعاليات رياضية. وفي مدن مثل بوسطن وسياتل وسان فرانسيسكو، وصفت الفنادق البطولة بأنها "لا تمثل حدثًا" نتيجة غياب المشجع الأجنبي.

وعزت روزان ماييتا، الرئيسة التنفيذية للجمعية هذا التراجع إلى تضافر عوامل التكلفة والبيروقراطية، قائلةً: "لقد أمضت الفنادق سنوات في التحضير للمونديال، لكن البيانات تشير الآن إلى واقع معقد. إن عوائق التأشيرات وارتفاع تكاليف النقل، بالإضافة إلى قيام السلطات المحلية بفرض ضرائب إضافية في اللحظات الأخيرة، كلها عوامل أضرت بالبطولة والمستهلك على حد سواء".

وبعدما كانت قطر توفر في نسخة 2022 خيارات تبدأ من 84 دولاراً في "قرى المشجعين"، يجد المشجع في هذه النسخة في الولايات المتحدة وكندا نفسه أمام حد أدنى للإقامة الاقتصادية يتراوح بين 180 إلى 350 دولاراً، مع توقعات بوصول كلفة الإقامة المتوسطة لمدة 10 أيام إلى ما بين 2,000 و3,500 دولار.

وبينما كانت المكسيك تبدو أنها ستكون "الوجهة الأوفر" للمشجعين في المونديال، أطاحت الأرقام بهذه التوقعات؛ إذ كشفت بيانات سوق الضيافة عن "انفجار" في الأسعار جعل من المدن المكسيكية المضيفة ساحة لمضاربات سعرية غير مسبوقة، متجاوزة في نسب ارتفاعها بعض المدن الأمريكية والكندية.

وتشير تحليلات بيانات الإقامة في مكسيكو سيتي إلى قفزة في أسعار الفنادق بمتوسط وصل إلى 961%، وهي النسبة الأعلى بين كافة المدن الـ 16 المستضيفة للبطولة. ورصدت التقارير حالات "سريالية" لقفزات سعرية؛ حيث ارتفع سعر الليلة في أحد فنادق العاصمة من 157 دولارا في الأيام العادية إلى 3,882 دولارا ليلتي الافتتاح (بزيادة تجاوزت 2300%).

ولم تقتصر هذه الموجة على العاصمة؛ إذ سجلت مدينتا مونتيري وجوادالاخارا ارتفاعات تراوحت بين 400% و466%.

وأكدت جمعية الإسكان السياحي المكسيكية (AMVITUR) أن وتيرة ارتفاع الأسعار في المكسيك تجاوزت في بعض القطاعات نظيرتها في الولايات المتحدة، ما دفع الكثير من المشجعين إلى الإقامة في مدن بعيدة، وهو ما زاد بدوره من كلفة التنقل والخدمات اللوجستية.

وبهذا التحول، تصبح المكسيك وجهة باهظة أيضًا لمشجع "الميزانية المحدودة" الطامح لحضور المونديال، الذي تبدو أن نسخته هذا العام هي نسخة "النخبة المالية" بامتياز.

مثال عملي: فاتورة "مشجع مصري"

بعملية حسابية بسيطة، تبلغ تكلفة رحلة المشجع المصري المتوجه من القاهرة، لحضور 3 مباريات فقط في دور المجموعات، ما يربو على 6400 دولار أمريكي.

هذا الرقم الذي يقترب من ثلث مليون جنيه مصري، لا يشمل أي مظاهر للرفاهية، بل يغطي فقط الحد الأدنى من متطلبات 'البقاء' والوصول للمدرجات.

وإذا طمح المشجع في حد أدنى من الخصوصية عبر الإقامة في فندق من فئة الثلاث نجوم، فإن الميزانية تخرج تمامًا عن السيطرة؛ إذ يقفز متوسط سعر الليلة في سياتل وفانكوفر إلى نحو500 دولار، ما يرفع تكلفة الرحلة الإجمالية إلى ما يتجاوز11 ألف دولار (أكثر من نصف مليون جنيه مصري).

وهو ما يؤكد أن مونديال 2026، رغم اتساع رقعته الجغرافية لثلاث دول، قد ضاقت مدرجاته فعلياً أمام القاعدة العريضة من جماهير الكرة الحقيقية، لتتحول البطولة إلى 'كرنفال للنخبة' القادرة على دفع فاتورته الباهظة."