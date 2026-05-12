تشكيل الهلال - بنزيمة يقود الهجوم أمام النصر.. وثيو أساسي
الثلاثاء، 12 مايو 2026 - 20:05
كتب : FilGoal
يقود الفرنسي كريم بنزيمة هجوم الهلال في مواجهة النصر المرتقبة بالدوري السعودي.
ويلعب الهلال ضد النصر بعد قليل ضمن الجولة 32 من الدوري السعودي.
ويحتاج النصر للفوز على الهلال لحسم لقب الدوري بشكل رسمي.
ويحتل النصر صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 82 نقطة، مقابل 77 نقطة للهلال لكنه لعب مباراة أقل.
وجاء تشكيل الهلال كالتالي:
حراسة المرمى: ياسين بونو
الدفاع: ثيو هيرنانديز - حسان تمبكتي - متعب الحربي - ناصر الدوسري
الوسط: سيرجي سافيتش - محمد كنو - روبن نيفيز
الهجوم: سالم الدوسري - كريم بنزيمة - مالكوم.
