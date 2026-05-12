تشكيل الهلال - بنزيمة يقود الهجوم أمام النصر.. وثيو أساسي

الثلاثاء، 12 مايو 2026 - 20:05

كتب : FilGoal

الهلال - كريم بنزيمة

يقود الفرنسي كريم بنزيمة هجوم الهلال في مواجهة النصر المرتقبة بالدوري السعودي.

ويلعب الهلال ضد النصر بعد قليل ضمن الجولة 32 من الدوري السعودي.

ويحتاج النصر للفوز على الهلال لحسم لقب الدوري بشكل رسمي.

أخبار متعلقة:
لتعزيز الشفافية.. لجنة المنشطات تفحص النصر والهلال قبل الدربي الخيبري يغيب عن النصر في لقاء الدربي أمام الهلال كانسيلو: الهلال السعودي أخلف وعده الرياضية: مهاجم النصر يغيب عن الدربي أمام الهلال

ويحتل النصر صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 82 نقطة، مقابل 77 نقطة للهلال لكنه لعب مباراة أقل.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: ثيو هيرنانديز - حسان تمبكتي - متعب الحربي - ناصر الدوسري

الوسط: سيرجي سافيتش - محمد كنو - روبن نيفيز

الهجوم: سالم الدوسري - كريم بنزيمة - مالكوم.

لا يتوفر وصف.

الهلال السعودي النصر السعودي الدوري السعودي
نرشح لكم
مباشر الدوري السعودي - النصر (1)-(0) الهلال.. رونالدو يهدر الثاني تشكيل النصر - رونالدو وماني وجواو فليكس يقودون الهجوم أمام الهلال رومانو: بن عطية أبرز المرشحين لتولي منصب المدير الرياضي لاتحاد جدة الرياضية: الاتفاق يرصد 3 ملايين دولار لتجديد عقد فينالدوم يايسله: شائعات رحيلي من أهلي جدة أمر طبيعي الخيبري يغيب عن النصر في لقاء الدربي أمام الهلال مواعيد مباريات الثلاثاء 12 مايو 2026.. الإسماعيلي ضد دجلة وكلاسيكو السعودية تأكد غياب ميندي وكيسيه أمام التعاون
أخر الأخبار
تصريحات نارية من أبو جريشة بعد هبوط الإسماعيلي.. "حسبي الله ونعم الوكيل في المتسبب" دقيقة | القسم الثاني
الإسماعيلي يخسر من وادي دجلة ويهبط للدرجة الثانية لأول مرة منذ 62 عاما 5 دقيقة | الدوري المصري
سلة – سبورتنج بطلا لدوري السيدات بالفوز على الأهلي.. ويحقق الثلاثية المحلية 18 دقيقة | كرة سلة
حول قضية نيجريرا.. برشلونة يرد على تصريحات بيريز 20 دقيقة | الدوري الإسباني
منتخب كوراساو يعلن عودة أدفوكات لتدريبه في كأس العالم 22 دقيقة | أمريكا
نفاد تذاكر مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية 28 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري السعودي - النصر (1)-(0) الهلال.. رونالدو يهدر الثاني ساعة | سعودي في الجول
بيريز: ما حدث بين تشواميني وفالفيردي طبيعي.. ولن أستقيل من رئاسة ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 ثنائي سيراميكا ولاعب من الأهلي وآخر من بيراميدز.. الكشف عن غيابات الجولة الأخيرة لحسم اللقب
/articles/529014/تشكيل-الهلال-بنزيمة-يقود-الهجوم-أمام-النصر-وثيو-أساسي