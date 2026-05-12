بهدف المتولي.. مودرن سبورت يفوز على فاركو ويقربه من الهبوط

الثلاثاء، 12 مايو 2026 - 19:53

كتب : FilGoal

علي زعزع - مودرن سبورت

عقد مودرن سبورت مهمة فاركو في البقاء بالدوري بالفوز عليه بهدف.

وفاز مودرن سبورت على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة العاشرة من مسابقة الدوري. (مجموعة تحديد الهبوط)

وسجل حمدي المتولي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70.

وشهدت المباراة احتساب ركلة جزاء لنادي مودرن سبورت قبل إلغاءها بعد العودة لتقنية الفيديو.

الفوز رفع رصيد مودرن سبورت إلى النقطة 35 في المركز السادس بجدول الترتيب.

فيما توقف رصيد فاركو عند 22 نقطة في المركز 12 ليزيد موقفه صعوبه في صراع البقاء بالدوري.

وتهبط الأندية أصحاب المراكز ( 11 و12 و13 و14) لدوري المحترفين.

