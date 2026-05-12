بهدف المتولي.. مودرن سبورت يفوز على فاركو ويقربه من الهبوط
الثلاثاء، 12 مايو 2026 - 19:53
كتب : FilGoal
عقد مودرن سبورت مهمة فاركو في البقاء بالدوري بالفوز عليه بهدف.
وفاز مودرن سبورت على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة العاشرة من مسابقة الدوري. (مجموعة تحديد الهبوط)
وسجل حمدي المتولي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70.
وشهدت المباراة احتساب ركلة جزاء لنادي مودرن سبورت قبل إلغاءها بعد العودة لتقنية الفيديو.
الفوز رفع رصيد مودرن سبورت إلى النقطة 35 في المركز السادس بجدول الترتيب.
فيما توقف رصيد فاركو عند 22 نقطة في المركز 12 ليزيد موقفه صعوبه في صراع البقاء بالدوري.
وتهبط الأندية أصحاب المراكز ( 11 و12 و13 و14) لدوري المحترفين.
نرشح لكم
انتهت الدوري المصري - وادي دجلة (2)-(1) الإسماعيلي عاشور والشحات على رأسهم.. الأهلي يكشف مستجدات إصابات 6 لاعبين كهرباء الإسماعيلية يهزم الجونة.. ويُقرب الإسماعيلي أكثر من الهبوط في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في إدارة ملف اللاعبين المعارين خبر في الجول – جلسة بين غزل المحلة وحمزة الجمل أشرف نصار: ندعم الزمالك في الكونفدرالية لأنها مباراة قومية.. ولا نحتاج استعادة الجزار "بسبب وعكة صحية".. تعديل اضطراري من لجنة الحكام على مباراة فاركو ومودرن سبورت "هجوم إلكتروني".. تذكرتي توضح سبب أزمة حجز تذاكر مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة