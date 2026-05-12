انتهت الدوري المصري - وادي دجلة (2)-(1) الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة وادي دجلة ضد الإسماعيلي في الجولة العاشرة من مرحلة الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

نهاية المباراة

ق91. بطاااقة حمراء لعبد الله محمد لاعب الإسماعيلي لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.

ق73. جووول إريك تراوري يقلص الفارق للإسماعيلي برأسية بعد خطأ من الحارس.

ق61. جووول الثاني لوادي دجلة عن طريق محمود دياسطي من جديد.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق21. جووول أول لوادي دجلة عن طريق محمود دياسطي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل