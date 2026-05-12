عاشور والشحات على رأسهم.. الأهلي يكشف مستجدات إصابات 6 لاعبين

كشف النادي الأهلي، عن مستجدات إصابات لاعبي الفريق، لاستئناف مباريات الدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري يوم 20 مايو الجاري، في ختام منافسات الدوري هذا الموسم.

وأوضح أحمد جاب الله طبيب الأهلي، في تصريحات عبر موقع النادي الرسمي: "واصل محمود (حسن تريزيجية) أداء تدريبات التأهيل البدني التي ينفذها بعد إصابته بجزع قطعي أعلى الركبة."

كما كشف عن سلامة إمام عاشور وحسين الشحات "بدأ الشحات المشاركة تدريجيا في التدريبات الجماعية مساء اليوم، وشارك في المران الجماعي بصورة تدريجية بعد تعافيه من إصابته بكدمة قوية في الكتف."

وأكمل "إمام عاشور سليم من الناحية الطبية، بعد الإصابة التي تعرض لها بكدمة في الركبة خلال مباراة إنبي، وشارك بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية."

وعن حالة مصطفى شوبير "يواصل تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج التأهيل الذي يخضع له بعد إصابته بشد في الجزء السفلي من العضلة الخلفية."

وتابع حالة الثنائي أحمد رمضان مدافع الفريق، وحمزة علاء حارس المرمى "أدى رمضان تدريبات تأهيل بدني، بعد أن تعرض للإصابة بشد في العضلة الضامة خلال مشاركته في مباراة إنبي الأخيرة ببطولة الدوري، فيما اكتفى بجلسة علاج طبيعي بعد شعوره بآلام في الكتف، وينفذ برنامج تأهيل بدني لتجهيزه."

ويحتل الأهلي المركز الثالث في مجموعة البطولة برصيد 50 نقطة، خلف بيراميدز الوصيف بـ 51 نقطة، والزمالك المتصدر بـ 53 نقطة.

ويقام 20 مايو الجولة الأخيرة من المسابقة حيث يلتقي الأهلي أمام المصري، وبيراميدز أمام سموحة، فيما يلتقي الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز بشرط خسارة الزمالك، وتعادل أو خسارة بيراميدز من أجل تتويجه بلقب الدوري.