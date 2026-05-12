كهرباء الإسماعيلية يهزم الجونة.. ويُقرب الإسماعيلي أكثر من الهبوط

فاز كهرباء الإسماعيلية على مضيفه الجونة بهدف دون رد في الجولة 31 من الدوري المصري، ضمن مجموعة الهروب من الهبوط.

ورفع كهرباء الإسماعيلية رصيده إلى النقطة 30 في المركز الـ17، بفارق نقطة عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الـ18 ضمن منطقة الهبوط.

وتجمد رصيد الجونة عند النقطة 39 في المركز الـ11.

سجل هدف فوز كهرباء الإسماعيلية حسن الشاذلي في الدقيقة 65 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة يقترب الإسماعيلي من الهبوط، وهو الذي يحتل المركز الأخير برصيد 19 نقطة.

ويتبقى 4 مباريات للإسماعيلي في الدوري والفارق بينه وبين كهرباء الإسماعيلية 11 نقطة.

وسيلعب الإسماعيلي بعد قليل ضد وادي دجلة وإذا لم يحقق الفوز سيتأكد هبوطه للدرجة الثانية.

