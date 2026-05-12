القسم الثاني ب - النصر يتأهل لدوري المحترفين بعد الفوز على بورفؤاد
الثلاثاء، 12 مايو 2026 - 19:06
كتب : FilGoal
تأهل نادي النصر لدوري المحترفين المصري على حساب بورفؤاد.
وفاز النصر على بورفؤاد بهدفين دون رد في إياب مباراة الترقي المؤهلة لدوري المحترفين.
مباراة الذهاب على ملعب بورفؤاد كانت قد انتهت بالتعادل بدون أهداف.
وأصبح النصر ثاني المتأهلين لدوري المحترفين بعد تيم إف سي الذي فاز على الألومونيوم.
ويصعد 3 فرق من القسم الثاني ب إلى دوري المحترفين، بينما يهبط فريقين من المحترفين إلى القسم الثاني ب.
وسيتحدد المتأهل الثالث غدا الأربعاء خلال مباراة بلقاس سيتي ضد الأولمبي.
وضمن حتى الآن كل من القناة وبترول أسيوط الصعود من دوري المحترفين للدوري الممتاز خلال الموسم المقبل.
