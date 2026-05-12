سكاي: بايرن يخطط للتعاقد مع جفارديول

يخطط نادي بايرن ميونيخ للتعاقد مع الكرواتي يوشكو جفارديول مدافع مانشستر سيتي.

يوشكو جفارديول النادي : مانشستر سيتي بايرن ميونيخ

ويمتد تعاقد جفارديول مع مانشستر سيتي حتى صيف 2028.

وبحسب سكاي سبورت، فإن بايرن ميونيخ يرغب في التعاقد مع جفارديول لتدعيم خط دفاعه بناء على رغبة فينسنت كومباني مدرب الفريق.

ويلعب جفارديول في مانشستر سيتي منذ صيف 2023 قادما من لايبزج الألماني.

ولا يمر جفارديول بأفضل مستوياته مع مانشستر سيتي هذا الموسم، وغاب عن عديد المباريات بسبب الإصابة.

ولعب المدافع الكرواتي 23 مباراة بالموسم الحالي وسجل هدفين وصنع 5 آخرين.

مقارنة بالموسم المنصرم لعب جفارديول 55 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع هدفين.