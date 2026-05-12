سكاي: بايرن يخطط للتعاقد مع جفارديول

الثلاثاء، 12 مايو 2026 - 18:53

كتب : FilGoal

ليفربول - محمد صلاح - جفارديول

يخطط نادي بايرن ميونيخ للتعاقد مع الكرواتي يوشكو جفارديول مدافع مانشستر سيتي.

يوشكو جفارديول

النادي : مانشستر سيتي

بايرن ميونيخ

ويمتد تعاقد جفارديول مع مانشستر سيتي حتى صيف 2028.

وبحسب سكاي سبورت، فإن بايرن ميونيخ يرغب في التعاقد مع جفارديول لتدعيم خط دفاعه بناء على رغبة فينسنت كومباني مدرب الفريق.

أخبار متعلقة:
جفارديول يمنع عودة تاريخية.. مانشستر سيتي يفوز فولام بخامسية مثيرة في مباراة الـ9 أهداف جفارديول: مستعد للعب أمام بروج في أي مكان يطلبه مني جوارديولا جفارديول: لا أستطيع أن أكذب وأقول إننا نستهدف التتويج بلقب الدوري جفارديول: إشبيلية دافع بشراسة.. وتنتظرنا مهمة صعبة

ويلعب جفارديول في مانشستر سيتي منذ صيف 2023 قادما من لايبزج الألماني.

ولا يمر جفارديول بأفضل مستوياته مع مانشستر سيتي هذا الموسم، وغاب عن عديد المباريات بسبب الإصابة.

ولعب المدافع الكرواتي 23 مباراة بالموسم الحالي وسجل هدفين وصنع 5 آخرين.

مقارنة بالموسم المنصرم لعب جفارديول 55 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع هدفين.

جفارديول مانشستر سيتي بايرن ميونيخ
نرشح لكم
قائمة السويد – إيزاك وجيوكيريس على رأس الهجوم.. وغياب لاعب برشلونة في كأس العالم ذا أثلتيك: إصابة بن وايت في الركبة وموقفه من مواجهة سان جيرمان وكأس العالم فابريجاس: تدريب ريال مدريد؟ لا يوجد خط أحمر بالنسبة لي ولكن ماركا: راموس يتوصل لاتفاق من أجل شراء نادي إشبيلية الاتحاد الإيطالي: لن نلعب كأس السوبر في السعودية ماريسكا: تدريب مانشستر سيتي؟ المهم أن أكون جاهزا للتحدي المقبل كونتي: لا نستحق الخسارة من بولونيا.. والتأخر بهدفين أمر متكرر رومانو: بن عطية أبرز المرشحين لتولي منصب المدير الرياضي لاتحاد جدة
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - وادي دجلة ضد الإسماعيلي دقيقة | الدوري المصري
عاشور والشحات على رأسهم.. الأهلي يكشف مستجدات إصابات 6 لاعبين 24 دقيقة | الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية يهزم الجونة.. ويُقرب الإسماعيلي أكثر من الهبوط 38 دقيقة | الدوري المصري
القسم الثاني ب - النصر يتأهل لدوري المحترفين بعد الفوز على بورفؤاد 40 دقيقة | القسم الثاني
سكاي: بايرن يخطط للتعاقد مع جفارديول 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري NBA – ليكرز يودع أمام أوكلاهوما وكليفلاند يعادل السلسلة مع ديترويت 55 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
اتحاد الكرة يعلن طرح المرحلة الأخيرة لتذاكر منتخب مصر في كأس العالم ساعة | في المونديال
قائمة السويد – إيزاك وجيوكيريس على رأس الهجوم.. وغياب لاعب برشلونة في كأس العالم ساعة | في المونديال
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 ثنائي سيراميكا ولاعب من الأهلي وآخر من بيراميدز.. الكشف عن غيابات الجولة الأخيرة لحسم اللقب
/articles/529008/سكاي-بايرن-يخطط-للتعاقد-مع-جفارديول