دوري NBA – ليكرز يودع أمام أوكلاهوما وكليفلاند يعادل السلسلة مع ديترويت

تأهل أوكلاهوما سيتي ثاندرز إلى نهائي القسم الغربي من دوري كرة السلة الأمريكية NBA وذلك بعدما فاز على لوس أنجلوس ليكرز.

وفاز أوكلاهوما سيتي على ليكرز في رابع مباريات سلسلة نصف نهائي القسم الشرقي، ليتأهل بنتيجة 4-0 في عدد المباريات.

وبذلك يودع ليبرون جيمس البطولة بعد خسارته مع ليكرز أمام أوكلاهوما حامل لقب الدوري.

واستمر غياب لوكا دونشيتش نجم ليكرز عن السلسلة بسبب الإصابة.

في مباراة أخرى تعادل كليلفلاند كافاليرز في سلسلة نصف نهائي القسم الشرقي مع ديترويت بيستوينز لتصبح النتيجة 2-2.

وفاز كليفلاند على ديترويت بنتيجة 112-103 في المباراة الرابعة، ليتأكد استمرار السلسلة إلى المباراة السادسة.

ويلعب المتأهل من هذه السلسلة في نهائي القسم الشرقي مع نيويورك نيكس الذي وصل للنهائي على حساب فيلادلفيا سيفنتي سيسكرز.