قائمة السويد – إيزاك وجيوكيريس على رأس الهجوم.. وغياب لاعب برشلونة في كأس العالم

الثلاثاء، 12 مايو 2026 - 18:15

كتب : FilGoal

أعلن جراهام بوتر المدير الفني لمنتخب السويد قائمة فريقه النهائية التي ستشارك في كأس العالم 2026 في أمريكا.

وكشف بوتر عن القائمة النهائي والتي تضم 26 لاعبا.

وشهدت القائمة تواجد ألكسندر إيزاك مهاجم ليفربول، وفيكتور جيوكيريس مهاجم أرسنال.

مع غياب روني روني بردغجي لاعب برشلونة، وديان كولوسيفسكي لاعب وسط توتنام الإنجليزي.

وجاءت قائمة السويد كالآتي:

حراسة المرمى: فيكتور يوهانسون - كريستوفر نورفيلدت - ياكوب فيديل زيتيرستروم

خط الدفاع: هيالمار إكدال - جابرييل جودموندسون - إيزاك هين - إيميل هولم - جوستاف لاجير بييلكه - فيكتور ليندلوف - إريك سميث - كارل ستارفيلت - إليوت ستراود - دانييل سفينسون

خط الوسط: طه علي - ياسين أياري - لوكاس بيرجفال - ألكسندر بيرنهاردسون - أنتوني إيلانجا - ييسبر كارلستروم - جوستاف نيلسون - بنيامين نيجرين

خط الهجوم: فيكتور جيوكيريس - ألكسندر إيزاك - كين سيما - ماتياس سفانبيرج - بيسفورت زينيلي

ويقع منتخب السويد في المجموعة السادسة والتي تضم بجانبه تونس وهولندا واليابان.

