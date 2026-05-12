ذا أثلتيك: إصابة بن وايت في الركبة وموقفه من مواجهة سان جيرمان وكأس العالم

الثلاثاء، 12 مايو 2026 - 17:27

كتب : FilGoal

تعرض بن وايت لاعب أرسنال لإصابة في الركبة خلال مباراة فريقه ضد وست هام.

وفاز أرسنال على منافسه وست هام بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 36 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وبحسب شبكة ذا أثلتيك، فإن بن وايت تعرض لإصابة في أربطة الركبة وسيغيب لنهاية الموسم.

وأوضحت الشبكة أن اللاعب الإنجليزي يواجه خطر الغياب عن كأس العالم.

وتم استبدال اللاعب البالغ من العمر 28 عاما في الدقيقة 28 من مباراة وست هام ودخل مارتين زوبيميندي بدلا منه.

وبذلك سيغيب بن وايت عن مباراة بيرنلي وكريستال بالاس في الجولتين الأخرتين من الدوري الإنجليزي.

وبالإضافة إلى مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان يوم 30 مايو الجاري.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة ويبتعد بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف.

وتأهل أرسنال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التعادل مع أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف النهائي بهدف لكل فريق ثم الانتصار عليه في الإياب بهدف دون رد.

