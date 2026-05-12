ريال مدريد يستعيد مبابي وكارباخال قبل مواجهة أوفييدو

الثلاثاء، 12 مايو 2026 - 16:57

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد ضد ألافيس

استعاد ريال مدريد خدمات الثنائي كيليان مبابي وداني كارباخال قبل مواجهة ريال أوفييدو يوم الخميس.

ويلعب ريال مدريد ضد أوفييدو بعدما خسر لقب الدوري رسميا لصالح برشلونة، عقب الخسارة 0-2 في ملعب كامب نو يوم الأحد.

وشارك الثنائي في تدريب ريال مدريد يوم الثلاثاء بشكل طبيعي بعد التعافي من الإصابة.

ومن المحتمل جدًا أن يتم استدعاء كيليان مبابي لمباراة يوم الخميس، وفقا لبرنامج إل شيرينجيتو.

وأوضح التقرير أن مبابي لم يعد يعاني من ذلك الانزعاج الذي شعر به يوم السبت في نهاية الحصة التدريبية التي سبقت الكلاسيكو.

فيما تعافى كارباخال من إصابته بكسر في الإصبع الخامس من قدمه اليمنى.

وتعرض قائد الملكي للإصابة خلال التدريبات.

ويأمل النادي في عودة اللاعب للمشاركة مع الفريق خلال آخر جولتين من الدوري.

وقد تكون عودة كارباخال في الجولتين الأخيرتين بمثابة المباراة الوداعية في حال لم يمدد تعاقده مع الفريق وهو الأقرب حتى الآن.

صاحب الـ 34 عاما شارك منذ بداية الموسم الحالي في 20 مباراة بقميص ريال مدريد ولم يسجل أو يصنع أي هدف حتى الآن.

